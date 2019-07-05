安倍迎來參議院大考　能否過三分之二是關鍵

中評社北京7月5日電／日本國會第25屆參議院選舉5日開啟提前投票程序，部分選民提前投票，正式投票將於21日舉行。選舉公告已於4日發佈，標誌著競選活動正式拉開帷幕。



新華社報道，分析人士指出，儘管民眾對首相安倍晉三的執政並不滿意，但對在野黨更不抱信心，所以執政的自民和公明兩黨贏得參議院過半議席難度不大。不過安倍為實現修憲圖謀需在眾參兩院確保三分之二以上支持，因此修憲勢力能否拿到三分之二以上議席成為本次選舉的最大看點。



自民黨優勢明顯



日本參議院議員任期6年，每三年改選一半，此次改選的是2013年當選的參議院議員。根據去年7月修改的《公職選舉法》，參議院額定議席要從原先的242個增加到248個，本次選舉先增加3個議席，共選出124名參議員，選舉後參議院議席總數達到245個。



由自民黨和公明黨組成的執政聯盟若想穩定執政只需獲得過半數議席，也就是達到123席。目前，執政聯盟共握有70個非改選議席，因此這次只要拿下53個議席即可達到這一目標。



根據日本廣播協會（NHK）本月初公佈的民調結果，在各參選政黨中，自民黨的支持率為34.9%，其餘政黨支持率均不到兩位數。在野黨中支持率最高的立憲民主黨支持率僅有5.8%。



值得注意的是，在這項調查中，超過38%的受訪者選擇“沒有特別支持的政黨”，超過所有政黨的支持率。分析人士指出，這顯示選民對執政的自民黨也並不十分滿意，只不過選民對在野黨更加不抱期待。

