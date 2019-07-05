初選民調恐遭灌票　吳敦義：人之常情沒辦法

中評社台北7月5日電／國民黨即將進行“總統”初選民調，是否擔心綠營灌票給特定人選，黨主席吳敦義今天表示，沒有辦法，因為電訪時不知道受訪對象支持藍營或綠營。有些綠營支持者可能會挑藍營最弱的參選人，這是人之常情。



中央社報道，國民黨“總統”初選民調將在8日至14日展開，國民黨主席吳敦義、國民黨副主席兼秘書長曾永權，以及民調執行小組召集人黃德福今天在中央黨部召開記者會，說明民調相關事宜。



談到是否擔心非藍營支持者灌票給特定人選，吳敦義表示，依照正常情況，綠營支持者接到電話不會回答，會支持民進黨提名的人選，但有些人可能有異樣做法，要找出藍營最弱的參選人，這是人之常情。有些比較狡猾的人就可能用這種方式，但正常民調還是受到比較多的肯定。



黃德福指出，明天開始將進入民調實際執行過程，分為三階段，6日上午執行抽樣作業，8日至14日進行調查訪問，由5家民調公司執行，15日上午做統計分析並公布結果。



黃德福表示，這次民調電話資料庫委請全台最大、擁有644萬6977筆電話資料的玉瑪科技提供，作為基礎，再根據電話號碼後兩碼隨機抽樣，抽出5套各8萬筆樣本進行重複比對，確定不會有重複號碼，再由5家民調公司抽籤決定樣本。



他說，8日至14日民調期間每天晚上6時30分到10時進行訪問，根據戶中抽樣選擇訪問對象，每家至少要達到3000份有效樣本。



國民黨“總統”初選民調採取由已退休台大教授洪永泰所創的洪氏戶中抽樣法，進行電話民調時會指定某一個年齡層的民眾接聽電話，若該戶沒有那個年齡層的民眾，就算打通了也不會抽樣。

