中評關注：柯文哲步步為營　在意2020

柯文哲與劉結一會面。（中評社攝） 中評社台北7月6日電（記者 黃筱筠）無黨籍台北市長柯文哲赴上海出席雙城論壇，重頭戲在於與國台辦主任劉結一的會面。柯整個過程謹慎、小心不在話下，甚至最後還破天荒讓兩人談話直播。柯直播致詞時，只提到在陸台商照顧、在台陸配人數等問題，幾乎沒談到政治，就是要避免回到台灣被綠營支持者做文章。這也可以觀察到，柯在兩岸議題上小心翼翼，對2020大位其實非常在意。



柯文哲赴上海之前，在民進黨炒作下，出現台灣挺香港抗爭事件的氛圍，加上蔡英文初選期間“反中”氣氛濃厚，因此，柯在行前都說“此行不會加分”。但這樣微妙氣氛之下，柯還是選擇前往上海，在回台前還跟國台辦主任劉結一會面，柯當然擔心回台灣遭到抗議，柯方才會爭取開直播，不讓外界有所質疑，只是沒想到直播中斷。



柯文哲這次到上海參加雙城論壇，兩岸論述維持在“兩岸一家親”基調，與劉結一會面爭取全程直播，以及選擇參訪台商最多的昆山，還到昆山慧聚寺參拜，慧聚寺供奉的媽祖分靈來自鹿港天后宮，這些行程規劃都顯示柯分寸的拿捏非常謹慎，想呈現的是到中國大陸但心繫台灣。



雖柯文哲此行小心應對，但與蔡政府目前執政兩岸僵局現況相比，柯能夠與中國大陸進一步互動，更能爭取支持兩岸交流的民眾認同，也為柯參選2020有更篤定的下一步。



既然深綠支持者原本就不會挺柯文哲，而淺綠支持者不見得反對兩岸交流，反而可能支持兩岸經濟交流。加上柯文哲又希望能夠爭取中間選民、淺藍民眾的支持。就算柯文哲自認為此行不會加分，但柯在2020大選還是得要走一趟。



柯文哲5日晚上返台，6日馬上要到高雄會柯粉，突顯柯對參選2020的意念。雙城論壇這一關一過，柯接下來將會有越來越多動作，都是為了邁向大位。

