中評關注：綠營灌票韓國瑜　藍內亂形勢好？

民進黨有人操作灌票給韓國瑜，很可能希望韓出線，讓國民黨選情更複雜化，對蔡英文幫助大。（中評社 資料照） 中評社台北7月6日電（記者 黃筱筠）最近綠營為了國民黨初選有一個口號“有瑜點魚，沒魚吃菜”，為韓國瑜灌票，這個口號在基層發酵，尤其在媒體討論下，渲染力加強。雖然提出這個口號的人，是認為韓出線比較好打，但進一步分析原因，韓出線不見得對民進黨有利，很可能是韓若出線，國民黨內變局複雜，鴻海前董事長郭台銘很可能脫黨獨立參選，會讓2020成為一場亂局，民進黨可能認為對他們選舉更有利。



對於這個口號灌票韓國瑜，民進黨內部大家看法不一，有人並不認為韓國瑜比較好打，“立委”郭正亮就認為韓可以凝聚民怨，對蔡英文來說也是威脅，若蔡執政成績拉不起來，這股民怨更容易凝聚。



但如果韓國瑜在國民黨初選勝出，郭台銘很可能出來獨立參選，更可能聯合前“立法院長”、國民黨不分區“立委”王金平，若這兩人形成一組參選人，加上無黨籍台北市長柯文哲，2020選舉成為亂局。



若是郭台銘被國民黨提名，韓國瑜脫黨參選可能性很小，以“亂”的程度來評估，綠營灌票給韓可能不只是因為韓好打，更希望讓2020選舉亂上加亂。從原本可能的三角鼎力，變成四方或是五方競逐，多人的亂局對蔡更有利，尤其是藍營分裂，對蔡更是大大幫助。

