中評現場：郭台銘六合夜市買烏魚子

沿途都有粉絲及民眾找郭台銘合照。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月6日電（記者 蔣繼平）前鴻海董事長郭台銘5日晚上7時30分臨時安排逛高雄六合國際觀光夜市，吸引不少媒體及民眾前往等待，郭先去拜會六合夜市管委會後，晚間8點整才總算進場，立刻被久候的媒體及民眾上前包圍簇擁。郭台銘整整逛了一小時的六合夜市，捕捉野生的“郭董”不少粉絲相當開心，沿途熱鬧不已且擠滿人潮圍觀，郭台銘開心滿足的表情全都寫在臉上。郭台銘離開前在路口的60年老店買烏魚子時，一盒新台幣600元，郭台銘拿了1000元直接說“不用找了”，果然十分霸氣。



郭台銘從自立二路與六合二路的路口開始逛六合夜市，沿著六合二路走到半途又折返回起點，逛了一小時才離去。郭台銘長子郭守正、前國民黨“立委”羅世雄、六合夜市管委會主委莊其章、中華全球華僑總會總會長李鎔任等人陪同。



郭台銘沿途被許多民眾包圍高喊“相信郭台銘，台灣一定贏”“郭台銘凍蒜”等口號，反應相當熱烈，不少粉絲上前要求簽名，更有不少逛街的遊客發現捕獲野生的“郭董”，直呼賺到了。



六合夜市周五晚上有相當多的遊客，而且也是陸客必逛的景點，不少陸客一開始看到大批媒體等待，就相當好奇並且圍觀，郭台銘在逛夜市的過程中，更有陸客上前發現是郭董後大呼是“富士康董事長！”全場都被熱情民眾包圍。



不過一開始也有小插曲，在媒體跟民眾等待郭台銘進場的時候，也有發生韓粉喊“韓國瑜凍蒜”、果凍粉喊“郭台銘凍蒜”在場外隔空互嗆，吸引媒體捕捉畫面。而果凍粉拉著黃布條、上頭寫著“2020“總統”唯一郭台銘”，全程隨著郭台銘逛夜市。



郭台銘逛完夜市後不受訪，就上車匆匆離去，6日將會前往屏東行程。