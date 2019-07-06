返抵台北　柯文哲：兩岸有交流總是比較好

柯文哲5日晚上結束上海雙城論壇行程，搭機返回台北松山機場受到近30位“柯粉”獻花相挺。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月6日電（記者 倪鴻祥）無黨籍台北市長柯文哲赴上海參加雙城論壇，5日下午5點半與大陸國台辦主任劉結一會面後結束參訪行程，晚間返抵台北。柯文哲在松山機場表示，兩岸有交流總是比較好，因為見面三分情，彼此有更多認識，可以建立互信、增加善意，就算很多很難克服的事，至少也增加互相諒解的空間。



柯文哲一行5日晚間9時30分從上海搭機返回台北松山機場，9時45分在機場國際線入境大廳舉行記者會。當柯結束談話走出松山機場時，有近30位“柯粉”聚在門口舉牌獻花，他們大喊“市長辛苦了”，“我們的選擇柯文哲”、“最好的選擇柯文哲”、“更好的選擇柯文哲”、“醫者人心柯文哲”，讓柯十分高興，不但熱情握手收下花束，還站定位合照。未出現抗議者。



市府發言人劉奕霆後來說明“柯劉會”直播畫面中斷原因，是台北市政府的小朋友理解錯誤，把錄影誤認為可以直播，為此對上海市政府感到抱歉。



柯文哲表示，雙城論壇今年第十年，所以行之有年了，台北與上海是兩邊最先進的城市，彼此還是有可以互相學習的。他這次去就發現，上海現在雷厲風行在進行垃圾分類，當然很多有向台北學的，但他們在硬體建設的速度的確相當驚人。



他指出，此行還有一個主要目的，就是目前住在大陸的台灣人有200萬，上海附近就佔70萬，所以他這次拜訪很多台商，今天上午就到昆山，有台商學校，台灣人蓋的媽祖廟，規模相當大，台商設置的醫院、台商協會。上海也有台灣年輕人的青創基地，也有去看台商獨資蓋的工廠，規模相當大，也聽聽看他們有沒有需要幫忙的，或有什麼需要代向國台辦反應的。總之台灣人勇闖天下，世界各地都可以看到台灣人的蹤跡，也蠻辛苦的，所以去加油打氣。



對於他與大陸國台辦主任劉結一會面時直播的畫面中斷。柯文哲說，那是誤會，事實上是他們同意錄影，但沒同意直播，台北市政府的小朋友弄錯了，做事搞不清楚，這是北市府這邊指揮有問題，沒有做好，會交待劉奕霆處理，事實上，整個會面7、8位台北市議員、市府隨行團員都在場，沒什麼透不透明的，都很公開。



對於劉結一在會上提到大陸領導人習近平在“告台灣同胞書40周年紀念會”上的談話，柯文哲說，這就是他常說的要“互相諒解”，他們講他們該講的，我們說我們該說的。

