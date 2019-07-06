快評：上海“劉柯會”　心存善念以和為貴

中評社快評／“劉柯會”5日在上海西郊賓館登場，劉結一提到習近平總書記年初的對台講話，柯文哲再提“兩岸一家親”，希望兩岸互相學習彼此所長。“劉柯會”之後，柯文哲一行搭機返回台北，“雙城論壇”圓滿落幕。



外界十分留意“劉柯會”的一些細節，包括會見地點“超高級”，是有“元首級賓館＂美稱的“西郊賓館＂；包括劉結一的談話在堅持大原則之下，用詞照顧到柯文哲的感受等等。



“劉柯會”及本屆“雙城論壇”給外界最深的印象、啟示是，雙方都心存善念，以和為貴，共謀福址。這是一條能令兩岸關係走實、走深、走好的路。有善意、有堅持、有展望，“雙城論壇”經過十年歷程，達成30多項協議，也印證了這一點。



柯文哲處理與對岸交往的立場和方法，是務實的、聰明的，態度是健康正面的。他所提出的“五個互相”：認識、了解、尊重、合作、諒解，已體現在雙方的交往合作之中。柯文哲還有意走出城市交流格局，將“雙城論壇”升級為北台灣和大陸長三角的區域合作，這是正向思考，充滿正能量。



柯文哲說過，“仇恨跟恐懼是政治動員最便宜而且有效的方法，但對台灣的長期、整體利益是不好的”。充滿善意的交流，互惠互利才是對老百姓最大的好處。我們相信，柯文哲的努力有助務實營造兩岸友善的互動氛圍，更期待這些努力有助帶動台灣走出“反中”的迷障。