金融机构ETC大战为何突然爆发？

中評社北京7月6日電／“办ETC找工行，新客户赠100元通行费、加油立减50元等十重厚礼”“农行ETC一站式服务，在线申请，坐等OBU设备送上门，高速通行费最低9折”“招行ETC线上预约即可抽奖，100%中奖”。这几天，很多人的手机短信和朋友圈被ETC这个词刷了屏。



各大银行近来都在线上线下“跑马圈地”推广ETC，支付宝和微信支付也参与到ETC的抢客大战中。



任务



多家银行领办卡指标



员工为推销成段子手



北京青年报记者了解到，很多银行都为ETC下达任务指标，不少银行员工都领了发卡任务，“完不成甚至要扣钱”。



某大行员工透露，该行北京网点的基层员工在年底前必须完成每人50-100张的指标，不少人感到苦不堪言。如果他们知道另一家大行的指标，可能就会暗自庆幸了。这家大行某支行的负责人张宇（化名）粗略算了算说，他们行的基层员工平均每人在年底前需要完成160张的任务，完成不了是否扣钱，各支行要求不一，有扣的也有不扣的，但是都感到压力山大，“今年竞争太激烈了，别的行都在想方设法推。”



有业內人士透露，工农中建交五大行，都领了ETC指标。最多的两家分别领了6000多万和5000万。他们的基层员工自然被层层分派，领到较重的任务。有员工透露“完不成要罚款，一张扣100元”。



某股份制银行东城一家支行的客户经理小赵今天在朋友圈里发了两次银行的ETC海报。“听说我们行的具体任务这两天就要定了，肯定很难完成，你看四大行这回都疯了一样。朋友圈的推广，我还得多上点儿心，多琢磨琢磨文案。”



有人戏言，ETC的抢客大战已经把银行人活生生逼成了段子手。最近无论是微博、朋友圈，与ETC有关的热门段子随处可见。



“如果最近有人趴在你的车外瞄来瞄去，请不要报警，是××银行的小伙伴在看你有没有装ETC。”“你与意中人的距离，只差免费签约××行ETC了。”“当我得知你的车上装了别人家的ETC，我哭得像个孩子。”



据说，各家银行从基层员工到业务部门老总，每天都在朋友圈刷屏宣传自家优惠活动，还不忘提醒大家在申请时一定要填写自己的营销代码。



除了线上推广，银行网点也在线下大力推广它们的ETC信用卡。在网点贴海报，在门口拉起ETC信用卡宣传条幅，在附近闹市摆摊设点算是最没有新意的做法了。



去附近单位和写字楼“扫楼”也是没有办法的办法。张宇说，同事们最近都在联系附近的大企业和写字楼，很多地方都不让上门推销，少数几家让上门的，大家都可卖力了。



