庇暴徒縱暴力　反對派是「共犯」

（圖片來源：文匯報） 中評社香港7月6日電／在反對派煽動下，激進示威者的行動越來越極端，在「佔領」立法會大樓大肆破壞後，更轉到地區搗亂。香港各黨派領袖均譴責反對派阻礙他人言論自由、破壞香港核心價值，非常可恥，並批評對暴力行為煽風點火、塗脂抹粉，是令激進分子行動越來越極端，演變到侵入地區搞事，是縱容暴力行為的「共犯」。



反對派立法會議員在多次反修例示威不斷為涉嫌違法的示威者「打氣」，包括煽動示威者包圍警察總部、阻撓警方執法甚至當眾侮辱警員等等，在激進示威者強攻立法會大樓並大肆破壞後，不但拒絕譴責暴力行為，反而將責任推卸到特區政府身上，更誣衊警隊在示威者強闖立會大樓是因為警方「空城計」。



朱凱廸反屈民記「撩交嗌」



反對派的魔掌其後更侵入地區，反對派區議員罔顧民生，在多個區議會會議上提出討論《逃犯條例》修訂，引發混亂令會議被迫休會，近日更有人煽動示威者包圍民建聯的地區街站，有街坊在混亂中受傷，「自決派」立法會議員朱凱廸為包庇激進分子更「反咬一口」，聲稱是民建聯先「撩交嗌」雲雲。



工聯會批毀核心價值



港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北表示，有不同的立場都應當和平表達，更不能阻止其他人表達與自己不同的意見。反對派煽動激進分子圍堵街站、妨礙其他人言論自由，行為非常可恥，破壞了香港長期以來的核心價值。



他續說，民建聯擺街站主要為了收集街坊的意見，而不是引起衝突，朱凱廸聲稱是民建聯先「撩交嗌」的說法很難令人信服，而反對派議員對暴力行為煽風點火、塗脂抹粉並非首次，是縱容暴力行為的「共犯」。



吳秋北直言，反對派為了在區議會選舉增加票數，選民登記和地區佈局亦都已「全面推動」，但不能因此影響其他人開展擺街站的工作。＜nextpage＞



經民聯籲警嚴格執法



經民聯副主席張華峰強調，香港有言論自由，「各有各講」，大家都應該守法紀，而用騷擾的方式妨害他人言論自由，圍堵街站者用辱罵和暴力行為騷擾街坊和民建聯義工，是刻意搗亂社會治安的行為，完全不應在香港這一法治社會發生，應受到強烈譴責。



他批評，「屈得就屈」、「強行狡辯」一直都是反對派的語言偽術，不可以助長這些氣焰，呼籲警方對於圍堵中可能或已經發生的違法事件嚴格執法。



自由黨批朱亂作批評



自由黨副主席邵家輝直言，語言暴力好像在香港已經成了一種「風土病」，甚至常態化，這種風氣不能夠再繼續蔓延。是次圍堵街站者以騷擾、辱罵去阻礙別人正當的言論自由後，又用自封的「言論自由」來美化自己的行為，相信大多數香港市民是不會接受的。



他並反駁朱凱廸所謂「民建聯先挑釁」的說法，指根據多段視頻都可以看到，民建聯擺街站的人數遠少於圍堵他們的數百人，在這種情況下，民建聯仍「挑釁」一大班人是完全不合常理的，反對派議員不應在沒有證據的情況下亂作批評。



（來源：文匯報）