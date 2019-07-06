中評社北京7月6日電／店員徒手抓垃圾、用爛水果榨汁、隔夜的茶接著賣……繼喜茶“綠頭蒼蠅”事件後，又一家網紅奶茶店遭曝光。據北京電視台《生活這一刻》欄目官方微博報道，記者在臥底知名奶茶品牌“甘茶度”後廚期間，發現存在食品原料不新鮮、店員操作不規範等多項問題，引發了網友熱議。



視頻顯示，記者臥底的後廚內將抹布和工具一起擺放，店員用摸完手機的手切水果，用來榨果汁的芒果和香蕉已經發黑，果肉散發出了不新鮮的味道。



面對著發臭的水果，某店員表示：“臭了也要用，不讓我們浪費。”她告訴記者，在榨汁前要先“冷藏去味”。當記者向店長確認是否要用發黑的芒果榨汁時，店長拿出了一個較為新鮮的芒果，要求記者切開，“一樣分一點”，“好的壞的分勻”。在記者要將切爛果肉的案板洗乾淨時又被店長阻止，並將上面殘留的汁水倒入了要賣給顧客的飲料杯中。



在視頻中，有店員透露，想拿新鮮的水果給小孩吃，但店長還是換成了幾天前的水果。對此，該店員表示有“罪惡感”：“良心過不去！”



記者發現，每天冰箱內剩下幾十杯切好的水果沒有賣完，這些水果都會在第二天甚至幾天後出售。此外，隔夜的茶、果汁等原料也會在第二天繼續出售。



“我以前可喜歡喝奶茶了，現在白給都不喝。”某店員對記者表示。



視頻一經發布便在網上引起了軒然大波。有憤怒的網友質問：“這是甘茶度還是泔水？”人民日報官方微博轉發視頻並評論：“食材令人作嘔，加上‘教科書’式的作假，就是貨真價實的作惡。在‘四嚴’守護舌尖安全的當下，這種喪心病狂的惡，不僅缺德，還涉嫌違法犯罪。而該挨法律板子的，僅是相關店員嗎？”



對此，甘茶度官方微博發文表示“震驚”，並稱已成立專項小組調查事實詳情，一經查明立即嚴肅處理。“甘茶度一直十分重視食品安全問題，關注、維護門店與原材料的清潔、衛生是門店與整個運營團隊工作的重中之重，對於此次事件的發生，我們向所有關心與支持甘茶度的消費者致歉。”



經濟日報－中國經濟網記者查詢甘茶度官網，資料顯示，甘茶度所屬公司為杭州奇異鳥飲品連鎖有限公司連鎖有限公司，始創於2012年，遇見奶茶、茶桔便、蜜菓等奶品牌都是其旗下所屬品牌，目前共有6000家加盟商。官網顯示，甘茶度“製作工藝精美”、“產品原料上等”、“將健康茶飲進行到底”。



來源：中國經濟網

