拔樁？柯文哲拜訪“英系”高雄農田水利會

柯文哲赴高雄農田水利會拜訪理事長呂文豪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月6日電（記者 高易伸）無黨籍台北市長柯文哲剛結束上海雙城論壇返台，周末便安排高雄、屏東行程，非常把握時間。6日一早柯文哲赴高雄農田水利會拜訪理事長呂文豪，由於農田水利會系統是選舉時的大樁腳，柯拜訪也引發關注。



呂文豪，為台灣成功大學土木工程學系、美國奧克拉荷馬大學土木工程碩士、博士。返台後又攻讀成功大學土木工程博士，是全台最年輕且具雙博士及土木技師執照的農田水利會會長。



由於高雄水利會資產高達新台幣50多億元，加上土地現值突破千億。呂文豪去年曾表態支持改制，認為過去水利會為公法人由“農委會”管理，但水資源由“經濟部”管理，容易形成雙頭馬車現象，如今改制為公務機關實則有助政府整合水資源。因此被視為英系人馬。



今日柯文哲拜會呂文豪全程約40分鐘，隨後二人連袂受訪，也很有默契的表示，非關政治，請大家不要太泛政治化。



柯文哲說，自己到外面是增廣見聞、交朋友也鍛煉身體，像今天跟呂博士聊後，他以前不知道民生用水、工業用水是“經濟部”管的，農田用水是“農委會”管的，這些水資源的整合就有差。



媒體追問呂文豪說，高雄農田水利會被視為“英系”人馬，今日高規格接待柯文哲，是否被視為拔樁成功？



呂文豪表示，希望台灣別那麼泛政治化，今天市長來除了以前公務交流與私人情誼之外，台北也有兩個水利會，也順便跟柯請益。因為台北市政府跟高雄農田水利會都是走行政效能、效率的革新，因此今日交流也獲益良多。