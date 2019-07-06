柯文哲再替台商驕傲　為柯劉會直播烏龍緩頰

柯文哲說，替在大陸打拼的台商感到驕傲，一定是有賺錢，才會蓋那麼大間的媽祖廟。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月6日電（記者 高易伸）無黨籍台北市長柯文哲今日在高雄行腳，一早被問到此行赴大陸的感想，柯說，全世界都可以看到台灣人，光大陸昆山就有10萬台商，我見台商在當地蓋的媽祖廟實在是嚇一跳，規模有夠大，表示大家都有賺到錢，因為有賺錢，才有辦法蓋那麼大間的廟，因此也替他們驕傲。



對於昨日下午5點半柯文哲與大陸國台辦主任劉結一會面，一開始開放在柯文哲的臉書上直播，10分鐘後中斷。



柯文哲說，這個就是烏龍！當初是說要錄影存檔，但小朋友就給他直播下去了，這是我們這邊不對。這種重要會議還開直播，我看大陸也嚇一跳。



媒體詢問“立法院”針對“國安”修法一事？



柯說，等他們修完再說，先不要預設立場。



柯文哲今日將在高雄行腳，預計赴旗津老街、鼓山渡輪與棧貳庫、駁二藝文特區等。對於今日適逢國民黨高雄市長韓國瑜號召支持者來高雄觀光，是否會跟韓不期而遇？



柯笑說，不曉得，今天晃來晃去。如果遇到就遇到，今天行程沒特別去排。



另外，有關韓國瑜女兒韓冰昨日從加拿大回高雄，是否對韓國瑜選情有加溫、幫助？



柯說，家人總是會在緊急關頭回來支持，沒什麼意見呀。