陳士良：雙城十年　再創輝煌

上海市公共關係研究院院長陈士良 中評社北京7月7日電（作者 陳士良）2019年7月4日，以“創新、合作、未來”為主題的“2019上海—台北城市論壇”在上海隆重舉行。這是上海市政府和台北市政府連續第十年舉辦“雙城論壇”，可謂兩市交流，十年有成。在雙方的共同努力下，“雙城論壇”已經成為兩市之間重要的機制化交流平台。



尋求優勢互補，“雙城”從“雙博”出發。由上海市政府和台北市政府聯合主辦的“雙城論壇”起步於2010年。那一年5月，上海將舉辦“世博會”；11月，台北將舉辦“花博會”。為了促進兩市在“雙博”中的交流與合作，上海市政府和台北市政府決定召開城市論壇，由此拉開了“雙城論壇”的帷幕。“雙城論壇”是上海與台北兩市之間攜手合作、共創雙贏的一個重要平台，此後也是延續2010年上海世博會、台北花博會舉辦以來兩市交流合作模式的一項重要活動。回顧以往各年的“雙城論壇”，可謂碩果累累。每一年的成功舉辦，都代表了兩個城市互通交流、優勢互補的深厚友誼和堅持共同發展、雙城共贏的不變初心。



2010年的“雙城論壇”於4月6日在台北舉行，時任上海市市長韓正與時任台北市市長郝龍斌出席了論壇。論壇的主題為“加強合作、共同發展”。論壇上簽署了四項交流合作備忘錄。



2011年的“雙城論壇”於7月25日在上海世博中心舉行。時任上海市市長韓正、時任台北市市長郝龍斌出席論壇開幕式並發表演講。論壇體現了“深化雙城交流合作、實現雙城共同繁榮”的主題。論壇上簽署了三項交流合作備忘錄。



2012年的“雙城論壇”於8月16日在台北舉行。上海市副市長姜平和台北市副市長陳雄文分別發表演講。論壇圍繞“創新發展，雙城共榮”的主題和市政建設規劃、文創產業發展以及大型體育賽事籌辦等議題，共同探討了兩個城市發展面臨的各項挑戰，分享了各自的應對經驗。雙方還簽署了四項交流合作備忘錄。

2013年的“雙城論壇”於7月4日在上海舉行。時任上海市市長楊雄、時任台北市市長郝龍斌出席論壇並作演講。論壇以“城市未來發展的格局和亮點”為主題，兩市簽署了四項交流合作備忘錄。

