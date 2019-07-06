蔡關穎琴率百二十名香港青少年訪問天津

（中評社 張心怡攝） （中評社 張心怡攝） 中評社北京7月6日電（記者 張心怡）天津市港區政協常委、香港天津婦委會主席、香港新華集團顧問及法律總監蔡關穎琴6月24日至29日率領百二十餘名香港青少年到天津訪問。



百名青年分由香港保良局蔡繼有學校和香港“新領域•新里程青年實習計劃暨新世代新動力青年內地交流計劃”組成。



24日晚，香港保良局蔡繼有學校來到天津市河西區文化中心，與該區西岸交響樂團共同開展了音樂交流活動。



活動中，來自香港保良局蔡繼有學校的同學演出了著名音樂劇及電影片段。河西區文化館西岸交響樂團、合唱團演出了電影《上甘嶺》的主題曲《我的祖國》，以及廣為傳唱的愛國歌曲《我和我的祖國》。之後，兩地樂團合奏了民樂經典《瑤族舞曲》，贏得了陣陣掌聲。



據悉，此次實習交流活動旨在讓香港青年學生實地感受天津建設發展成就，深化對祖國內地的瞭解，強化國家認同。活動由蔡關穎琴發起並組織，香港職業發展服務處主辦，香港新華集團、香港天津工商專業婦女委員會協辦，香港特區政府民政事務局、青年發展委員會、香港天津教育基金會贊助，成員全部為香港在校大、中學生。



在津期間，除開展實習交流外，參訪團還到周鄧紀念館、南開大學、市文化中心、濱海新區動漫產業園、團泊生態保護濕地、空客A320總裝廠、海鷗手錶博物館等處參觀考察。



創立於2002年的保良局蔡繼有學校，是香港第一所優質私立一條龍中小學。由全國政協常委蔡冠深博士支持建校並冠名，以紀念其父親蔡繼有先生。保良局蔡繼有學校採用中文及英文教學，教學模式國際化，設一至十二年級，共收學生千多人。該校的學生每年都在香港校際朗誦及音樂節和香港校際舞蹈節屢獲獎項，學校也會安排學生每年到內地和海外進行交流和考察。截至目前為止，學校已與超過10個國際知名的專業管弦樂團交流及合演，如香港管弦樂團和德國慕尼克室樂團。