郭台銘屏東慈鳳宮參拜　國民黨地方政要現身

郭台銘站在造勢車上現身，雙手比讚。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月6日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人前鴻海董事長郭台銘今天第一次來到屏東市慈鳳宮參拜，受到許多鄉親及國民黨籍人士歡迎，不少屏東鄉親沒看過“郭董”本人，特地來到現場拍照合影，場面十分熱絡。



前“行政院秘書長”簡太郎、國民黨政策會副執行長蘇清泉、前國民黨“立委”王進士、國民黨縣黨部主委廖婉汝、國民黨屏東縣議員宋麗華、屏東團管區司令退休的黃冬輝、前國民黨屏縣黨部書記長的林育先、中華台灣少數民族文旅事業交流協會會長曹明生等人到場。



郭台銘原定上午9時前往屏東慈鳳宮參拜，但是因為車程距離因素耽誤了17分鐘，雖然天氣悶熱，群眾仍在廟埕前一字排開等待，而郭台銘現身時，直接站在一輛掃街造勢車上登場，還向迎接的民眾雙手比讚，氣勢十足。



郭台銘下車後立刻被媒體及民眾上前簇擁，他先進到廟內向天上聖母參拜後，就進到廟的會客室進行會談，過程不公開，閒聊了25分鐘後才又走到廟門口，向民眾開講拚經濟，台灣要選擇懂產業、懂經濟、懂科技的人。



對於屏東鄉親最在意的“交通部”分，郭台銘也開支票，他說這一次來屏東深深感受到距離不便，發展經濟，交通建設一定是優先的，他也支持要發展屏東的交通建設，受到屏東鄉親熱情鼓掌回應。



郭董停留了一個多小時才離開，上車前仍有不少支持者希望合影及簽名，後續又趕到新園及東港進行參拜行程。