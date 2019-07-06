7月5日，市民在中國銀行澳門分行零售國債認購專窗辦理手續。（圖片來源：新華網） 中評社北京7月6日電／5日上午，“國家財政部人民幣零售國債澳門首發開售儀式”在澳門中國銀行大廈舉行。隨著機構國債和零售國債相繼順利開售，中央政府首次在澳門成功發行人民幣國債。



財政部副部長鄒加怡在儀式上致辭表示，零售國債不僅是澳門居民安全穩健的投資產品，也是澳門居民參與中國經濟發展，分享中國經濟成長紅利的直接途徑，更將為澳門特色金融發展作出更多貢獻。



澳門特區政府經濟財政司司長梁維特表示，從國債的市場反應來看，國債的優質、安全、穩健的投資屬性受到澳門居民歡迎。中央政府首次在澳門發行人民幣國債，除了支撐澳門經濟適度多元、支持澳門特色金融發展，更重要的是讓澳門居民在融入國家發展中增強了參與感。



隨後，澳門特區政府在政府總部舉行儀式慶祝中央政府在澳門首次發行人民幣國債。特區行政長官崔世安表示，中央政府首次在澳門發行人民幣國債，表明中央政府對澳門發展金融的支持，也是國家財政部和澳門特區政府積極推動“中葡金融服務平台”建設的重要舉措，不但加快推進了澳門債券市場基礎設施的構建，為澳門債券市場未來的發展奠定穩固的基礎，還進一步強化和完善了澳門“中葡金融服務平台”功能作用，在澳門的人民幣業務發展上具有重要意義。



本次中央政府首次在澳門發行20億元人民幣國債，其中機構國債發行金額為17億元人民幣，票息率為3.05%，期限3年；面向澳門居民零售的國債金額為3億元人民幣，期限兩年，票息率為3.3%。



據介紹，機構國債發行受到眾多機構投資者的歡迎，來自澳門、香港及葡語系國家的機構投資者踴躍認購，認購總規模超過54億元人民幣，達到3倍以上超額認購，發行取得圓滿成功。



本次國債發行的獨家全球協調人中國銀行澳門分行表示，中央政府在澳門發行人民幣國債，對加快推動澳門債券市場建設、引導更多發行體在澳門發行人民幣債券，加強內地與澳門的金融合作具有重大意義，也為澳門居民提供了安全穩健的投資選擇。



來源：新華網