對初選信心滿滿　郭台銘：我99.9%會勝出

郭台銘信心滿滿說，他初選99.9%會勝出。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月6日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人前鴻海董事長郭台銘今天一早就到屏東市慈鳳宮參拜，受到地方人士及支持者歡迎，而面對初選對手高雄市長韓國瑜女兒韓冰悄悄返台助選，郭台銘受訪時也說“請誰不重要，就是誰能把台灣帶出困局”，面對初選有無信心？郭台銘更信心滿滿說，“我99.9%會勝出，因為大家都希望拚經濟”。



郭台銘今天在屏東慈鳳宮停留了一個多小時，受到地方人士及在地鄉親熱情迎接，不少支持者爭相上前拍照，也把現場一度擠得水洩不通，郭台銘也提到自己是在媽祖廟出生的孩子，來到媽祖廟，心情都特別彭湃。



針對高雄市長韓國瑜最佳助選員女兒韓冰已經返台，郭台銘受訪表示，他認為初選要整合經濟、產業權威來幫台灣把脈發展經濟，他請的是世界投資專家及科技、大數據專家來幫台灣打世界盃，“請誰不重要，就是誰能把台灣經濟救起來，走到下一個才是最重要的”。



高雄開發的投資案後續還有跟韓國瑜聯絡嗎？郭台銘表示，現在因為不當鴻海董事長，“郭董”已經是懂不懂的“郭懂”了，老百姓的苦、台商的苦、所有的人的苦“我懂”，他現在都花時間在這方面，了解基層問題，實際來解決。



郭台銘說，約時間來動土是鴻海的事情，鴻海蓋的工廠是全世界最先進的高速運算中心，如果高雄不重視的話，桃園也非常希望爭取，應該是重不重視的問題，就像到美國投資，美國總統都很重視，他說“會跟我原來的那家公司說”。



媒體也問對國民黨初選制度有沒有信心？郭台銘表示，之前已經跟媒體說過了，“我99.9%會勝出，因為大家都希望拚經濟”。