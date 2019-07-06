慕尼黑孔子學院慶祝成立十周年

（圖片來源：網絡） 中評社北京7月6日電／德國慕尼黑孔子學院5日在慕尼黑舉行儀式，慶祝成立十周年。來自中德兩國的政府官員、企業代表等近百人出席儀式。



中國駐慕尼黑總領事張越在儀式上致辭說，慕尼黑孔院自成立以來，為增進中德兩國人民相互了解、發展兩國友好關係作出了重要貢獻。十年春華秋實，慕尼黑孔院不僅面向德國社會各界人士開展漢語教學、傳播中國文化，也成為中國人了解慕尼黑及德國文化的重要平台。



德國巴伐利亞州辦公廳歐洲、國際關係及對外事務司司長托馬斯·格魯貝爾代表州政府充分肯定了慕尼黑孔院十年間取得的成績。他說，慕尼黑孔院為增進德中兩國人民友誼和夥伴關係發揮了重要作用，中國是巴伐利亞州最重要的貿易夥伴之一，中國文化極大地豐富了巴州文化，慕尼黑孔院讓當地人更好地了解東方文明。



慕尼黑孔院德方院長高芳芳對記者表示，過去十年來，慕尼黑孔院就像一個孩子一樣，從無到有、從小到大，並得到越來越多人的喜歡和認可。今後慕尼黑孔院將一如既往地堅持漢語教學和文化推廣齊頭並進，推動德中兩國間的文化交流，進一步夯實兩國友好的民意基礎。



據介紹，慕尼黑孔院前身是2009年成立的慕尼黑孔子課堂，十年來已逐漸成為慕尼黑及周邊地區推廣漢語語言及中國文化的中心機構。



來源：新華網