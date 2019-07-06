馬杜羅稱委內瑞拉需通過對話和諒解化解矛盾

中評社北京7月6日電／委內瑞拉各界5日舉辦各種活動，慶祝委內瑞拉獨立208周年。委總統馬杜羅在當天的閱兵式上表示，委內瑞拉需要通過對話和諒解化解矛盾，外部勢力的干預、制裁和封鎖不利於解決問題。



馬杜羅說：“我仍然堅持建立一個常設的和平對話機制，我們（指各政治派別）可以做到，所有人都要退一步。”他表示，委內瑞拉將迎來“和平的勝利”“民生幸福”和“經濟繁榮”。馬杜羅呼籲各界人士以國家利益為重，團結一心。他重申，委政府與反對派的對話短期內會有“好消息”傳出。



7月5日是委內瑞拉獨立日。當日上午，委首都加拉加斯民眾從四面八方走上街頭，來到偉人大道觀看閱兵式。人們舉著國旗，喊著口號，敲著小軍鼓，跳著民族舞蹈，到處都洋溢著歡樂的氣氛。



據官方統計，超過1萬名現役軍人參加了獨立日閱兵式。



很多當地民眾對記者表示，委政治僵局的打破要靠反對派和政府坦誠和理智的對話，外國勢力停止干涉是委內瑞拉和平到來的前提。公務員科利納說，“和平和經濟穩定發展是委內瑞拉的當務之急”，他對政府和反對派的對話充滿期待。



委內瑞拉今年以來陷入政治危機。1月23日，反對派成員、議會主席瓜伊多宣布自任“臨時總統”，得到美國、歐洲和拉美多國承認。為逼迫馬杜羅下台，美國不斷通過經濟制裁、外交孤立和軍事威脅等手段施壓。國際社會呼籲以外交和政治手段和平化解危機，委政府和反對派已開啟對話。



來源：新華網