中評社北京7月6日電／記者從國家知識產權局獲悉，中國將增設知識產權專業職稱。



據介紹，人力資源和社會保障部近日印發《關於深化經濟專業人員職稱制度改革的指導意見》（下稱《指導意見》），全面推動經濟專業人員職稱制度改革。《指導意見》強調，增設知識產權專業，職稱名稱直接以專業命名。



《指導意見》明確，要健全經濟專業人員職稱制度體系，動態調整專業設置，在發展勢頭良好、評價需求旺盛的知識產權等領域，增設新的專業。《指導意見》還提出，知識產權專業的各級別職稱名稱分別為“助理知識產權師”“知識產權師”“高級知識產權師”“正高級知識產權師”。



人社部專業技術人員管理司有關負責人表示，這樣設置的考慮主要有三個方面：一是近年來，知識產權專業技術人才隊伍不斷壯大，專業性越來越強，加強知識產權專業人才隊伍建設，對於深入實施國家知識產權戰略具有重要意義。二是與其他專業相比，知識產權專業具有一定的特殊性。除涉及經濟原理、基礎知識、政策法規考核外，知識產權專業具有一定的工程學、法學特征。專業知識結構和考核要求與其他專業差異較大，單獨命名更能體現專業特點。三是知識產權專業從業人數眾多，影響面較廣，單獨命名有利於增強從業人員的職業歸屬感。



據悉，知識產權人才“十三五”規劃提出，“十三五”時期知識產權專業人才數量將達到50萬餘人，全國知識產權從業人員將超過100萬人，知識產權人才隊伍發展迅速。此次增設知識產權專業職稱，將極大地完善知識產權人才評價制度，對於團結凝聚各類知識產權人才，促進知識產權人才職業發展和隊伍建設，激勵和保護全社會創新具有重要意義。



來源：人民網