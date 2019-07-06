十省份特色農產品保險將獲中央財政保費補貼

中評社北京7月6日電／財政部日前印發《關於開展中央財政對地方優勢特色農產品保險獎補試點的通知》，在內蒙古、山東、湖北、湖南、廣西、海南、貴州、陝西、甘肅、新疆等10個省份，對省級財政引導小農戶、新型農業經營主體等開展的符合條件的地方優勢特色農產品保險，按照保費的一定比例給予獎補，支持地方特色農產品保險發展。



根據通知，獲得保費補貼的保險標的，可由試點地區自主確定，但不超過兩種。對已納入中央財政保費補貼範圍的保險標的進行保險產品創新，如開展價格保險、收入保險等，符合條件的，中央財政也將給予獎補政策支持。關於補貼比例，將按照“突出地方主責”的要求，對中西部地區中央財政補貼30%，對東部地區補貼25%。原則上，對國家扶貧開發工作重點縣和集中連片特困地區縣，縣級財政承擔的保費補貼比例不超過5%。



近年來，地方優勢特色產業發展較快，在促進農民增收中發揮了重要作用。截至2018年底，全國已投保的地方優勢特色農產品品種超過200個，保險機構開發的各類保險產品超過800個，部分省份還出台了省級財政對市縣特色農產品保險的以獎代補政策。但地方優勢特色險種整體規模與大宗農產品相比仍然偏小，功能作用發揮不夠充分，難以滿足農戶日益增長的風險保障需求，亟須中央層面出台政策給予支持。專家指出，此次中央財政出台獎補政策支持地方優勢特色農產品保險，對進一步完善農業保險保費補貼品種體系，促進農業保險改革發展，助力農民增收和脫貧攻堅戰略實施具有積極意義。



財政部表示，下一步將繼續積極支持農業保險發展，完善農業保險制度，推動農業保險“擴面、增品、提標”，切實把黨和政府支持的惠農政策落到實處。



來源：人民網