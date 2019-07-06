北京市公租房項目陸續投用“人臉識別”

中評社北京7月6日電／記者從北京市保障房中心獲悉，可以防範違規轉租轉借、保護居住安全的人臉識別設備，即將在北京公租房大範圍投用。截至目前，已經有59個市級公租房項目安裝了“人臉識別設備”，預計從本月中旬開始，市級公租房的人臉識別設備將陸續啟用。屆時，陌生面孔進入公租房小區將會被拒之門外。



據了解，按照是否為獨立管理的公租房社區，人臉識別系統可分為三種類型：獨立管理的公租房小區，在出入口安裝人臉識別系統，通過身份驗證和現場工作人員的管理，防止陌生人尾隨進入社區；非獨立管理的公租房小區，在單元門安裝人臉識別系統，與原有對講門禁系統集成，確保公租房住戶可以便捷出入；此外，對於在同一單元內不能獨立管理的房源，會採用指紋鎖設備進行管理。



北京市保障房中心相關負責人介紹，保障房中心運營的60個公租房項目中，閱園和常營家園兩個公租房項目的“人臉識別設備”目前已投入使用，另有57個市級公租房項目安裝好了人臉識別等技防設備，這些設備將在本月中旬開始陸續啟用。此外，還未安裝設備的1個項目是位於朝陽區的匯鴻家園，未來，該項目也將安裝人臉識別設備。



根據北京市住建委的要求，即便有了技防設備，未來運營也依然保留“人防”的措施。比如在最先投用的閱園公租房項目，小區大門的人臉識別閘機旁，始終會留有保安，從而防範有陌生人尾隨租戶進入小區。在一些人臉識別設備只安裝在單元樓門外的公租房項目，除了加強保安的巡邏外，更考驗未來租戶。“安裝人臉識別設備，除了防止轉租轉借外，還是為了提升公租房小區的安全。在使用中，也希望租戶能有更多的安全意識，不要幫陌生人‘刷臉’進入單元門。”負責人說。



除此之外，破壞人臉識別設備的行為，也將得到嚴懲。每一台人臉識別攝像頭設備都價值過萬元，未來一旦發現有人破壞就將向警方報案，即便是被破壞了，人臉識別設備自身也具有錄像功能，會留下現場證據，以備事後進行查處。



來源：人民網