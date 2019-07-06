中評現場：郭台銘現身　屏東鄉親爭睹風采

郭台銘點名拍照讓粉絲一家人又驚又喜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月6日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人前鴻海董事長郭台銘今天一早就到屏東市慈鳳宮參拜，受到地方人士及支持者歡迎，許多人爭相一睹郭董風采。現場有支持者高舉挺郭牌子，郭台銘講到一半更點名要他留下拍照，讓粉絲一家人又驚又喜，郭台銘展現親民的一面。



郭台銘上午到屏東市慈鳳宮參拜後，在廟的大門口拿起麥克風，跟現場鄉親“廟口開講”了10多分鐘，暢談拚經濟、科技、產業的理念及想法，也表達支持屏東交通建設等議題，讓不少鄉親現場聽得全神貫注，更有支持者開心拿起手機自拍、直播，刻意讓自己跟郭董入鏡，看來“台風”魅力確實驚人。



而郭台銘宣布參加國民黨初選後，今天也是第一次來訪屏東，有支持者等待這次的好機會，拿起自製的“富豪何其多，做到有幾人，大愛真英雄”的紙板，更舉著“全球富豪慈閃捐款排行榜”標註“全台第一全球第六，只做事不造勢”到場力挺郭台銘。



郭台銘現場講到一半，更笑得開懷，指著民眾說“那個誰，你的牌子做得太好了，等一下一定要跟我拍照”。郭台銘接受媒體聯訪後，更直接點名該位民眾全家人一起合影留念，相當親民。



郭台銘離開前，不少民眾上前把握機會跟郭台銘合照，郭台銘也將民眾自製的“國旗”帽戴在頭上，絲毫不在意。也有民眾追到郭的座車前要求簽名，郭也特定停下腳步，滿足粉絲要求後才離開。