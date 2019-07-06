日韓貿易摩擦恐影響半導體全球供應鏈　

中評社北京7月6日電／日本針對韓國實施的加強半導體材料出口管控措施4日開始生效。專家認為，日方此舉不僅會對韓國半導體產業造成威脅，也會打擊日本國內相關產業，最終給半導體產業全球供應鏈帶來影響。



據悉，此次日方限制向韓國出口的半導體材料主要是用於有機EL面板生產的氟聚醯亞胺、抗蝕劑和高純度氟化氫。它們是智能手機、芯片等產業中的重要原材料。目前，韓國超過90%的氟聚醯亞胺和抗蝕劑以及40%以上的高純度氟化氫均靠從日本進口。



日本經濟學家田代秀敏表示，日本此舉也會打擊本國半導體產業。日本半導體產業目前正處於發展衰退期，生產半導體材料及零部件的日本企業主要依靠對韓出口來維持運營，這時候限制對韓出口，很可能會導致日本企業出現產能和投資過剩。



其次，日本對韓出口的半導體相關材料也用在韓國公司為索尼電視等日本產品所生產的零部件上，如果韓國進行反制，限制這類零部件對日出口，日本相關產業會面臨巨大壓力。



韓國業界人士表示，日方的出口管控措施主要會對韓國半導體和顯示器生產造成負面影響。不過，雖然日方此舉令韓國業界處於緊急應對狀態，但由於企業通常會預留幾個月的原材料庫存，因此對韓國企業的短期影響有限。



韓國經濟評論家崔楠洙說，雖然韓國企業的材料庫存可以滿足短期需求，但長期來看，日方措施將對韓國企業正常生產帶來不利影響，甚至可能加重韓國出口疲軟的問題。



不利影響並不止於日韓雙方。韓國專家表示，韓國企業不僅是日本半導體材料的消費者，同時也是全球存儲芯片和顯示器面板的核心提供者，如果因為材料進口受限導致生產受阻，將對全球供應鏈帶來深遠影響。



中國對外經貿大學日籍教授西村友作對新華社記者說，韓國三星和LG公司在全球有機EL面板市場擁有近乎壟斷的地位。日本此次採取出口管控措施必將威脅韓國半導體產業，最終也會對全球半導體產業的下游生產廠商造成重大影響。



中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員倪月菊接受新華社記者採訪時表示，日方舉措必然會導致韓國反制，除了向世貿組織起訴，韓國也可能會對輸日產品採取限制措施，使得原本緊張的日韓關係雪上加霜。日韓都是全球半導體產業價值鏈的深度參與者，兩國貿易爭端將對全球價值鏈產生較大影響。



日本《東京新聞》報道說，此次日本政府限制對韓出口的決定可能將再次嚴重衝擊全球半導體產業。《日本經濟新聞》也發表評論稱，近年來，全球通商方面的制裁與反制裁措施不斷增多，嚴重威脅世界經濟前景。在這種“打擊與還擊”的連鎖反應中，沒有真正的勝者。



韓國總統府4日表示，針對日本政府近日對出口韓國的半導體材料加強審查與管控措施，韓方將積極尋求外交應對方案，促使日本撤回有關措施。



來源：新華網