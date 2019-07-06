普京“閃電式”訪意　著眼與歐盟修復關係

中評社北京7月6日電／俄羅斯總統弗拉基米爾·普京4日“閃電式”訪問意大利，尋求意方幫助修復歐洲聯盟與俄羅斯的關係。



與意大利總理朱塞佩·孔特在意方首都羅馬會晤後，普京說，俄方看到意大利為緩和俄歐關係所作努力，充分理解意方所採取舉措受多重因素影響。



他說，俄羅斯將與意大利在基因、醫藥工業等領域合作。他希望意大利就改善歐俄關係“繼續、清晰闡明”立場，希望意方為歐俄關係全面恢復正常而努力。



普京同時希望意方轉告歐盟新領導層，對俄制裁會適得其反。由於歐盟制裁，俄羅斯經濟自2014年以來估計損失500億美元，而歐盟國家承受更大損失。“他們失去向俄羅斯市場銷售數以十億計歐元產品的機會。”



美國和歐盟2014年因克里米亞並入俄羅斯、烏克蘭東部衝突對俄羅斯施加多輪制裁，涉及能源、國防和金融等領域。2015年以來，歐盟以旨在和平結束烏克蘭東部衝突的明斯克協議未能得到完全執行為由，數次延長對俄經濟制裁，最近一次是今年6月，延長至2020年1月底。



孔特認為，歐盟對俄制裁是臨時舉措，制裁對歐盟自身、俄羅斯和意大利都不利。意大利將創造條件，為改善歐俄關係而努力。



普京4日晚在羅馬瑪達馬別墅參加晚宴。除孔特外，意大利副總理、民粹主義政黨五星運動黨首路易吉·迪馬約和副總理、極右翼黨派聯盟黨黨首馬泰奧·薩爾維尼出席。普京當天深夜返回俄羅斯。



來源：新華網

