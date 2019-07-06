韓國認定日本出口管制是“政治報復”　

中評社北京7月6日電／韓國政府4日說，日本方面對一些出口韓國的半導體製造原材料施行管制，是“政治報復”，韓方將採取積極外交手段應對。



韓國總統府青瓦台國家安保室長鄭義溶4日主持召開國家安全保障會議常務委員會議，認定日方針對韓方採取出口限制措施是“公然違反世界貿易組織規則和國際法的政治報復”。



青瓦台說，會議決定，為使日本取消出口限制，韓方將“採取積極外交手段”。韓聯社以一名高級官員為消息來源報道，這類外交手段包括訴諸世貿組織和向國際社會表明韓方立場，即日方舉措不公平、違反自由貿易原則。



日本經濟產業省1日宣布，4日開始對3種出口韓國的半導體產業原材料強化審查，將把韓方從“白色國家”清單中删除。



日方說，採取上述舉措，緣於“日韓間的信賴關係已經嚴重受損”；韓方認定，日方不滿韓國法院判決日本企業賠償第二次世界大戰期間遭日企強征的韓國勞工，從而以這類手段報復。韓國《朝鮮日報》報道，自韓日邦交1965年正常化以來，這是日本政府首次對韓國施加“經濟制裁”。



韓國產業通商資源部長官成允模1日說，日方發動“經濟報復”，韓方將依據國內法和國際法採取必要應對措施，包括向世貿組織提起申訴。



韓聯社4日報道，韓方決定動用外交手段發起反制，兩國貿易糾紛將如何發展備受矚目；青瓦台當天反覆提及將訴諸世貿組織，意味著這一反制舉措將進一步提速。



日方採取出口管制的3種產品分別是高純度氟化氫、光致抗蝕劑和氟聚醯亞胺，是智能手機、芯片等產業的重要原材料，日本企業在全球供應量中占據絕大多數份額，而半導體產業是韓國主要經濟支柱之一。《朝鮮日報》援引韓國貿易協會資料報道，韓國企業對日本產高純度氟化氫、光致抗蝕劑和氟聚醯亞胺的依賴度分別達到43.9%、91.9%和93.7%。

