中國女子足球得到10億贊助

中評社北京7月6日電／剛從女足世界杯回來的中國女足5日現身杭州，支付寶方面宣布，未來10年將拿出10億元人民幣來支持女足運動發展。



據介紹，這10億元將主要用於4個方面：中國女足國家隊的訓練水平提升、女足球員傷病保障及退役轉型、女足技術發展及教練員培養、青少年女足運動推廣及發展。



支付寶方面表示，雖然這是中國女足有史以來獲得的最大數額的贊助，但卻並非商業贊助，不包含體育贊助裡常見的各項商業權益，連女足的球衣上都不會出現支付寶的字樣。阿里巴巴經濟體此前曾對外宣布，支付寶每年會拿出收入的千分之三做公益事業，因此這次對女足發展的出資是公益行為，不是商業贊助。



據悉，10億元資金將由支付寶公益基金會為主，馬雲公益基金會和蔡崇信公益基金會也會參與出資。



事實上，這並不是支付寶第一次和女足“牽手”。2017年，支付寶曾資助大山裡的足球隊——海南瓊中女足。2018年，瓊中女足有8名球員先後進入國家隊青年隊集訓、4名球員為國征戰。螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟表示，“在那之後，支付寶就有了支持中國女足的願望”。



去年11月，支付寶還與歐足聯展開了為期8年的合作。支付寶方面表示，希望能將歐洲先進的足球理念和濃厚的足球文化更好地帶到國內，最終對女足和整個中國足球發展有所裨益。



來源：新華網