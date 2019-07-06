美洲杯季軍決賽阿根廷隊將全力迎戰智利隊

中評社北京7月6日電／5日，阿根廷隊主教練斯卡洛尼在賽前新聞發布會上表示，球隊在0：2負於巴西隊的半決賽中受到了視頻助理裁判系統（VAR）的“傷害”，阿根廷隊將在6日與智利隊的季軍決賽中使出全力。



“過去的時間越長，我們就越是感到被奪走了一些東西。我們受到了傷害，也感到了傷害。我們本來已經將一些東西握在了手中，我們配得上進軍決賽，但由於判決和VAR的緣故，這些又被奪走了。”斯卡洛尼說。



阿根廷球星梅西在半決賽後言辭激烈地表示，阿根廷隊的失利是因為場上裁判和VAR在兩次出現爭議情況時均未選擇介入。



“阿根廷的小夥子們是在與有著七萬名觀眾和八名黑衣人（指場上的裁判和VAR裁判）的巴西隊較量。”斯卡洛尼在發布會上捍衛梅西的言論。



斯卡洛尼說：“我們必須翻過這一頁，著眼於將來。所有人都對不能參加決賽感到不快。我們會以更好的面貌出現在大家面前，對陣智利隊的比賽很重要，因為這是阿根廷國家隊的比賽，而且第三名和第四名也不是一回事。”



在過去兩屆美洲杯決賽中，智利隊都通過點球大戰擊敗了阿根廷隊。



“我們很好，我們希望以最佳的狀態結束本屆比賽。你必須振作起來去比賽。”斯卡洛尼說。



本屆美洲杯的季軍決賽將於6日在聖保羅舉行。決賽將於7日在里約熱內盧的馬拉卡納大球場舉行，對陣雙方是巴西與秘魯隊。



來源：新華網



