粵灣區建設三年計劃出爐

中評社香港7月6日電／記者昨日從廣東省政府官網獲悉，《廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018－2020年）》（下稱《三年行動計劃》）日前由廣東省推進粵港澳大灣區建設領導小組正式印發，廣東共推出100條重點舉措，其中14條聚焦國際科技創新中心建設，提出加快創建綜合性國家科學中心，爭取國家在大灣區布局國家實驗室，推進廣深港澳科技創新走廊建設，向港澳有序開放科研設施和儀器的相關措施等內容，并力爭在2020年大灣區內地實現科研開支占GDP比重達到2．8％。



《三年行動計劃》中提出了多項關於建設國際科技創新中心的舉措，在加強基礎研究能力方面，將推進散裂中子源、江門中微子實驗站、強流重離子加速器裝置、加速器驅動嬗變研究裝置等國家重大科技基礎設施建設。布局建設重點領域粵港澳聯合實驗室，爭取國家支持自然科學基金委與粵港澳三地開展聯合資助，支持更多粵港澳有關機構積極參與國家科技計劃（專項、基金等）。預計到2020年，大灣區內地新型研發機構力爭達到200家。



學者贊大科學裝置促科研



為了突破創新體制障礙，讓更多港澳科研團隊享受到大灣區科研紅利，《三年行動計劃》還明確制定向港澳有序開放國家在廣東建設布局的重大科研基礎設施和大型科研儀器的相關措施。建立面向港澳開放的散裂中子源譜儀。推動實施香港、澳門在廣東設立的研發機構按照與內地研發機構同等享受國家和廣東省各項支持創新的政策。開展外籍創新人才創辦科技型企業享受國民待遇試點。



港科大霍英東研究院物聯網研發部總監高民十分看好這些新舉措。他說：「自2016年6月廣州中山大學『天河二號』超算中心開放對港澳及海外科研團隊的使用權限以來，至今已有近200個港澳及海外科研團隊使用『天河二號』的超算服務。」他說。而東莞散裂中子源實驗室也為多個港澳科研團隊提供過項目服務，這充分說明大灣區內大科學裝置的建設推進對港澳科研發展起到的顯著作用。



支持港澳設風投創投機構