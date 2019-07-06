大專生代表開癲價脅迫特首

（圖片來源：文匯報） 中評社香港7月6日電／八大學生會昨日在記者會上開出與行政長官林鄭月娥會面的兩項條件，其中一項是要政府答允「永遠不追究」參與6月9日至7月1日的反修例活動示威者。多名法律界人士昨日在接受香港文匯報訪問時指出，特區政府不應接受這些破壞香港法治精神的不合理要求，否則將斷送香港的法治基石，後患無窮，又認為有關人等的言論，或已涉嫌幹犯妨礙司法公正罪。



林鄭月娥近日開始邀請不同背景的年輕人見面，包括大學生、部分曾參與近期示威活動的年輕人等，希望能深入聆聽、坦誠交流，協助政府變得更開放、更包容。



科大學生會是其中一個獲邀代表，但該會在收到會面邀請後直接拒絕，原因之一是不滿政府安排閉門會議，要求改為「全民公開對話」。特首辦已經解釋，會面目的是要深入聆聽、坦誠交流，故才希望會面以小範圍、閉門形式進行。



不過，科大學生會對此視若無睹，並於昨日聯同演藝學院、理大、中大、港大、城大、浸大和教大召開記者會，宣稱政府必須滿足「永遠不追究6月9日至本月1日的反修例示威者」，以及「公開會面、同時要邀請所有學界代表及其他界別代表」兩項要求，才會參與「對話」。



湯家驊憂釋「不健康」訊息



資深大律師湯家驊昨日表示，7月1日當日出現很多違法行為，包括強行進入處所、刑事毀壞等，用政治理由妨礙檢控是違反基本法條文和法治精神。倘基於政治理由「特赦」違法者，就會釋放出「不太健康」的訊息，即進行政治活動者，即使犯法也可以獲得「特赦」。



馬恩國批毫無誠意



香港法學交流基金會主席、大律師馬恩國指出，行政長官承認加強與各界溝通，但同時必須堅持原則，特別是維護法治的基石。八大學生會就會面提出前設條件，不單顯示他們毫無溝通對話的誠意，更是「靠惡打橫行」，企圖以「群眾力量」去損害香港的法治，一旦答允，香港的法治就蕩然無存，日後將更難以管治。



黃國恩斥無視法治



執業律師、中國人民大學法學博士黃國恩強調，衝擊、破壞立法會大樓，襲警、堵塞道路等暴力行為涉及嚴重的刑事罪行，必須追究到底，方能彰顯法治，而香港是法治社會，無論特首還是學生都不可以淩駕法律之上，但這批大學生視法律如無物，竟提出不符法治的要求作為溝通的前設，是企圖破壞香港的法治制度。



傅健慈：言論或違法



香港法學交流基金會秘書長、全國港澳研究會會員、中國人民大學法學博士傅健慈批評，這些大學學生會的要求，是要不擇手段地包庇罪犯，完全罔顧法律和公義，既不合理亦不恰當，會破壞香港的優良法治精神，予以拒絕方能維護法紀，彰顯法治和公義，而有關學生的言論，亦可能已觸犯了妨礙司法公正罪。



（來源：文匯報）