柯文哲現身高雄旗津老街　韓粉柯粉短兵相接

柯文哲現身旗津老街，現場高喊“台灣的選擇柯文哲”。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月6日電（記者 高易伸）無黨籍台北市長柯文哲今日在高雄行腳，上午先後拜訪高雄市農田水利會理事長呂文豪與三民區福氣教會。柯文哲下午現身旗津，現場有不少工作人員跟柯粉，但韓粉大軍人數似乎比柯粉還多。雙方在旗津老街相遇，還有韓粉送上祝福高喊一起加油。



柯文哲一現身旗津老街，現場高喊“台灣的選擇柯文哲”，但有韓粉不甘示弱高喊韓國瑜凍蒜。



柯文哲傍晚將搭鼓山渡輪體驗高雄港的輪渡設施。