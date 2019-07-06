【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
柯文哲現身高雄旗津老街 韓粉柯粉短兵相接
http://www.CRNTT.com
2019-07-06 16:06:39
柯文哲現身旗津老街，現場高喊“台灣的選擇柯文哲”。（中評社 高易伸攝）
中評社高雄7月6日電（記者 高易伸）無黨籍台北市長柯文哲今日在高雄行腳，上午先後拜訪高雄市農田水利會理事長呂文豪與三民區福氣教會。柯文哲下午現身旗津，現場有不少工作人員跟柯粉，但韓粉大軍人數似乎比柯粉還多。雙方在旗津老街相遇，還有韓粉送上祝福高喊一起加油。
柯文哲一現身旗津老街，現場高喊“台灣的選擇柯文哲”，但有韓粉不甘示弱高喊韓國瑜凍蒜。
柯文哲傍晚將搭鼓山渡輪體驗高雄港的輪渡設施。
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中評鏡頭：韓粉現身旗津 彩券行擺出韓肖像
(2019-07-06 16:02:15)
韓國瑜觀光日 韓粉已現身高雄各大景區
(2019-07-06 15:56:58)
中評現場：郭台銘現身 屏東鄉親爭睹風采
(2019-07-06 15:49:06)
對初選信心滿滿 郭台銘：我99.9%會勝出
(2019-07-06 12:59:10)
郭台銘屏東慈鳳宮參拜 國民黨地方政要現身
(2019-07-06 12:28:45)