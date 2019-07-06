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柯文哲現身高雄旗津老街　韓粉柯粉短兵相接
http://www.CRNTT.com   2019-07-06 16:06:39


柯文哲現身旗津老街，現場高喊“台灣的選擇柯文哲”。（中評社　高易伸攝）
　　中評社高雄7月6日電（記者　高易伸）無黨籍台北市長柯文哲今日在高雄行腳，上午先後拜訪高雄市農田水利會理事長呂文豪與三民區福氣教會。柯文哲下午現身旗津，現場有不少工作人員跟柯粉，但韓粉大軍人數似乎比柯粉還多。雙方在旗津老街相遇，還有韓粉送上祝福高喊一起加油。

　　柯文哲一現身旗津老街，現場高喊“台灣的選擇柯文哲”，但有韓粉不甘示弱高喊韓國瑜凍蒜。

　　柯文哲傍晚將搭鼓山渡輪體驗高雄港的輪渡設施。 


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