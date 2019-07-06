7月起秦皇島市海水浴場取消門票限制

中評社北京7月6日電／河北省秦皇島市範圍內的海水浴場，浪平沙軟，是我國北方優質的海水浴場，也是秦皇島市核心旅遊資源。正值暑期，記者了解到，從7月1日起，秦皇島市海水浴場取消門票限制，遊客可以直接進入浴場，海水浴場的經營性收費中不再收取門票費用。



針對海水浴場存在的缺乏統一規劃，建設標準不一，管理水平較低，低端競爭嚴重等問題，海水浴場管理方面的地方性法規《秦皇島市海水浴場管理條例》於7月1日起正式實施，規定海水浴場應當免費開放。



條例規定，“本條例所稱海水浴場，是指依托海岸帶適宜的海域、沙灘等自然條件設立的，向公眾開放，以游泳功能為主的公共休閑場所。”



據了解，目前秦皇島市大多數浴場已取消門票，對於仍在收取門票的浴場在條例生效後將取消門票收費。對於海水浴場經營過程中不在免費範圍內的其他項目，經營管理單位應公布收費項目及收費標準，實現明碼標價。更衣、衝淋等主要服務項目價格不能超出經營協議約定價格。



另外，條例明確了海水浴場的設立主體，突出了海水浴場的公共屬性，禁止私圈亂占海水浴場。規定海水浴場由縣、區政府依據秦皇島市海水浴場規劃的區域和範圍決定設立，禁止其他任何單位和個人擅自設立海水浴場。海水浴場的設立應當堅持公共性，禁止為商業性項目設立面向特定人群開放的海水浴場。



來源：新華網