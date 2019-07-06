廣東韶關文化旅遊圖片展亮相北歐

中評社北京7月6日電／“嶺南名郡·善美韶關——中國韶關文化旅遊圖片展”2日在芬蘭首都赫爾辛基開幕。30餘幅精美圖片展示了廣東省韶關市的自然風光、民俗風情、歷史古跡和人文建築，令芬蘭各界來賓贊不絕口，進一步增加了他們對中國南方旅遊資源的認識。



赫爾辛基市政府企業服務部高級顧問陶科·孔特羅表示，韶關與赫爾辛基相距遙遠，但它們之間有很多共通之處，兩地都是文明的紐帶，希望兩地未來能夠有更緊密的合作。



韶關市委宣傳部部長劉啟宇介紹說，韶關自古就是連接海陸絲綢之路的交通要道，中原文化、嶺南文化以及外來文化在此交匯融合和創新發展，創造出姓氏遷徙文化、禪宗文化、韶樂文化、瑤族文化和古道文化等極具地方特色的本土文化。



赫爾辛基城市推廣署－赫爾辛基旅遊局全球銷售總監萊娜·拉西拉說，介紹韶關的視頻和圖片給她留下了深刻印象。她相信，會有更多的芬蘭民眾跟她一樣選擇到中國旅遊，到韶關旅遊。同時她也希望更多中國南方的遊客到地處北歐的芬蘭來體驗異域風情。



中國駐芬蘭大使館文化參贊游翼在開幕式上表示，當前中芬兩國關係密切，在文化和旅遊領域的合作尤為突出。旅遊業對兩國來說既是促進經濟發展的重要手段，也是互相了解對方文化的重要途徑。



此次圖片展由韶關市人民政府主辦。當天約80名中外人士出席了開幕式。



來源：新華網