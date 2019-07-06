滬郊深化推進河長制：巡河治河須打卡留痕

中評社北京7月6日電／如今，在滬郊金山，每月的5日是“河長治水行動日”。在最近的“行動日”裡，金山區第一總河長、區委書記趙衛星等帶頭巡查河道，現場把脈“問診”。這裡的河長制已嘗試實行“打卡留痕”，全程實時記錄巡查情況。



在滬郊金山的巡河現場可以看到，每一個河長都會自覺地拿起手機，打開手機桌面上的“河長APP”，全程實時記錄巡查情況。河長們在巡河過程中如發現河道污染、水葫蘆綠萍蔓延、河道周邊環境差等問題，馬上成為“治水啄木鳥”，拍照上傳至信息化平台，牽頭組織相關部門進一步實施整治。通過線上和線下的互動，河長留下有效的“巡河足跡”，及時了解河道情況，最快速度處置。



金山區水務局局長趙雲說，在“打卡留痕”的基礎上，建立河長治水全過程參與體系，治水目標申報和“一河一策”的制定，需要河長參與確認；考核銷項，需要河長申請，落實落細“河長治水”。



滬郊金山還在全市首創“致河長的一封信”制度，將河道整治及長效管理情況每周寄發給各級河長，讓河長更直觀地了解所負責河道的整體情況，督促河長履職盡責；實施河道實時視頻監控，已布點665處，覆蓋鎮、村級主幹河道571條；創新實行“河道段長、問題點位長”機制，針對河道問題，採取“大包圍、小分割”的手段加以推進，全方位確保河長制從“有名”走向“有實”，從“全面建立”走向“全面見效”。



來源：新華網