冬奧會迎來七月“特許上新日”

中評社北京7月6日電／據北京冬奧組委5日通報，7月6日將迎來北京冬奧會特許商品上新日，新品中包括節氣徽章，“點燃冬奧”倒計時系列徽章第二枚、多功能頭巾等。



“倏忽溫風至，因循小暑來。”小暑是二十四節氣中的第11個節氣，暑即熱的意思，小暑即小熱，指天氣開始慢慢炎熱。小暑後不久便進入夏伏天，北京地區自明清時期就有夏季於街頭販賣冰飲消暑的習俗，酸梅湯是其中最受歡迎的“解暑聖品”之一，梁實秋就曾在散文《酸梅湯與糖葫蘆》中描述這一有趣的民間習俗。小暑節氣徽章上也描繪了這一景象。



大暑節氣正值“三伏天”裡的“中伏”前後，是一年中氣溫最高的時期。大暑節氣徽章取兒童呼朋引伴嬉水的歡樂情景，為炎炎夏日送來一絲清涼。



“點燃冬奧”倒計時系列徽章以春節文化中的標誌性元素鞭炮為整體造型，於北京冬奧會開幕倒計時1000天推出首枚紀念徽章——“奧運三問”，並計劃按每2至3個月1枚的速度在“特許上新日”陸續發布餘下15枚徽章。本枚徽章於7月“特許上新日”（2019年7月6日）發布，從發布當日算起，距北京冬奧會開幕還有943天。整個“點燃冬奧”倒計時系列以中國與奧運結緣的歷程為主線，將具有代表性的歷史事件濃縮為一幅畫面，並在包裝紙卡上對徽章內容作簡要介紹。



本次七月“特許上新日”推出該系列第2枚徽章——“遠東稱雄”。遠東運動會原名“遠東奧林匹克運動會”，該枚徽章記述的是在1915年第2屆遠東運動會上，中國作為舉辦國獲得了總錦標的歷史事件。這是中國首次舉辦國際性運動賽事，並取得赫赫戰果，激發了國人的民族自信，對後來奧林匹克運動在中國的發展起到了很大的推動作用。



值得一提的是，從本屆遠東運動會開始，中國在足球項目上連續9屆奪得冠軍。此枚徽章畫面中運動員的隊服和足球的樣式參考了當時的影像資料，足球上標寫遠東運動會的英文簡稱“FECG”“CHINA”（中國）、“champion”（冠軍）及“1915”字樣，表達了對中國運動健兒取得優異成績的致敬與紀念。



該系列徽章的限量數量以“冬奧＋”為概念設定，即北京冬奧會舉辦年份（2022）加歷史事件的發生年份，本枚徽章的限量數為2022及1915之和，即3937枚。每枚徽章限量數量各不相同也為該系列的收藏增加了靈活性與趣味性。