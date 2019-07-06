國際青年旅遊季開幕　推出書香北京等活動

中評社北京7月6日電／7月5日，由北京市文化和旅遊局主辦的2019北京國際青年旅遊季7月5日在東苑戲樓拉開帷幕，通過三大主題活動，向國際青年展示北京文化旅遊新魅力。



2019北京國際青年旅遊季以“魅力北京，文化之旅”為主題，面向中外青年群體重點推出了書香北京、覽勝北京、感知北京等三大主題活動。活動緊密圍繞文化和旅遊融合發展的主題，立足於服務北京全國文化中心和國際交往中心建設，依托豐富的文化資源，以旅遊活動為載體，打造精品文化旅遊線路。



開幕式上，北京市文化和旅遊局誠邀各國留學生、青年遊客和旅遊達人積極參與各主題的線上、線下活動，共同探訪、體驗北京特色文化旅遊資源，感受北京在傳統文化、現代藝術和公共文化等方面的歷史文明、藝術成就和創新發展。



活動現場，三位中外青年大V分別發布了三大主題活動內容。



“書香北京”主題活動將通過線上征集“我和北京的故事”原創圖文，以“最美閱讀空間”和“文明的搖籃”為話題，邀請國際青年打卡北京特色書店和名人故居，並通過線下活動“我和北京的故事”分享會進行成果交流，展示北京濃鬱的文化氣息和積極健康的休閑生活方式。



“覽勝北京”主題活動則以“我和博物館有個約會”為主題，線上征集國際青年打卡北京特色博物館和藝術館的短視頻，通過票選產生優勝獎項，並組織線下探訪活動，感受北京的城市底蘊和文化品味。



“感知北京”主題活動將邀請國際青年前往北京知名的劇場、劇院等文化演出場所，體驗京劇、功夫、皮影等非物質文化遺產的創新發展成果，並在線上進行視頻傳播，展示北京富集的文化藝術資源。



活動全程通過網絡媒體平台進行圖文和視頻傳播，並將最終形成多條精品文化旅遊線路，為中外青年朋友深度了解北京提供成熟、優質的服務。



2019北京國際青年旅遊季活動將持續三個月，通過系列活動向國際青年展示北京深厚的文化底蘊和濃鬱的城市藝術氣息，呈現北京文化旅遊新魅力。





來源：中新網