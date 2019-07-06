中國籍嫌犯或在日3店盜刷7pay逾百萬日元

中評社香港7月6日電／共同社近日採訪辦案人員獲悉，在日本智能手機支付APP“7pay”盜刷案中，涉嫌詐騙未遂被捕的中國籍嫌疑人（22歲）至少使用7、8個人的賬戶及密碼在3家店舖支付購買了總計200條電子煙煙彈，價格超過100萬日元（約合人民幣6.4萬元）。



該嫌疑人在案發一週前以短期旅遊目的入境，看到中國的通信APP“微信”群聊，與下達指示者接觸。另一名因相同嫌疑被捕的中國籍嫌疑人（25歲）2017年春季以留學簽證入境，通過微信認識下達指示者，稱有可短時間掙錢的打工，接受了開車任務。



此案可能是以中國為據點的網絡犯罪團伙通過各種方法在短時間內徵集執行者，統一下達指示。



柒和伊控股公司稱，因非法入侵，可能已造成約900名用戶合計損失約5500萬日元。兩名嫌疑人之外或還有多名相關人員，東京警視廳將推進查明全貌。



辦案人員透露，根據22歲的嫌疑人供述等，被捕是因其在東京都新宿區歌舞伎町的7-Eleven店內支付購買了146條煙彈（73萬日元），在其他店舖也買了50條以上。在25歲的嫌疑人車裡發現19條以及在兩店以外店舖購買的收據。



22歲的嫌疑人供述稱認為可以輕易賺到錢。據稱被承諾每買一條可獲得300日元報酬，可能覺得只是在打工。25歲的嫌疑人稱以1.5萬日元的報酬接受了開車任務。



據新宿警署稱，22歲的嫌疑人在入境後看到只要排隊購買限定商品就可獲報酬的帖子，通過APP與下達指示者接觸。2日在微信上接到購買煙彈以及下載“7pay”APP的指示，3日在歌舞伎町的店舖支付購買了146條煙彈。