對話兩岸代表：進入新時代　兩岸青年當何為

訪談交流現場（中評社 海涵攝） 中評社杭州7月7日電（記者 海涵）7月6日，第二屆“海峽兩岸青年發展論壇”在浙江省杭州市人民大會堂舉行。上午的大會主論壇環節中，在中國評論通訊社社長郭偉峰主持下，盤石創始人、董事長兼CEO、中國移動通信聯合會副會長田寧，浙江工貿職業技術學院教師、機械博士鐘振忠，台北書院負責人林谷芳一道從自身經驗出發進行了分享交流。



盤石創始人、董事長兼CEO、中國移動通信聯合會副會長田寧在發言時表示，海峽兩岸同胞血脈相連，同根同祖，誰也無法改變。兩岸是割舍不斷的命運共同體，兩岸經濟同屬中華民族經濟。青年是國家和社會的未來，海峽兩岸經濟文化的發展，需要兩岸青年的共同參與，一起攜手並進，推動兩岸和平發展，為實現“中國夢”，為中華民族的偉大復興貢獻力量。在互聯網創新創業的春天，青年人是最富有創意、創新和創新活力的主體。互聯網時代是中小企業、年輕人和創業者迎接雙創，迎接“互聯網＋”的最好時代，做為青年一代，我們要善於把握歷史賦予的機遇，緊跟互聯網創新創業大潮，敢於迎接挑戰，創造未來的輝煌。台灣社會經濟發展起步較早，湧現出了很多的創業者，通過努力奮鬥拼搏，將企業做大做強，成長為著名的企業家，並全力回報社會，為全體中國人樹立起了榜樣。這些老一代企業家，在他們創業之初，也都是熱血青年，很多人都是白手起家，憑借著個人的昂揚鬥志，打開了一片屬於自己的天下，為社會創造了巨大的財富，提供了無數就業機會，他們雖然逐漸老去，但他們的創業精神，永遠都不會磨滅，值得我們這一代青年人學習。



浙江工貿職業技術學院教師、機械博士鐘振忠表示，大陸經過了40年的改革開放，經濟社會取得巨大成就；個人深深地感受到了大陸同胞生活上發生翻天覆地的變化；感受到了從中央到地方一系列惠台措施，對台灣同胞尤其對台灣青年的關心與照顧；感受到了大陸濃厚的創業創新氛圍。因此，我真心感到，祖國大陸是我們“追夢築夢圓夢”的地方。習近平總書記於今年五四青年節發表的講話中談到，青年是最富有朝氣、最富有夢想的，要為祖國繁榮富強開拓奮進，銳意創新。特別是提出奮鬥是青春最亮麗的底色，讓我深刻體悟到：兩岸青年必須團結起來，以“家國天下”為己任，共同克服當前的困境，共同承擔中華民族偉大復興的使命。雖任重道遠，但跬步千里。中國夢的實踐，離不開兩岸青年的融合與參與，也離不開相互理解與真誠合作。兩岸青年應致力於推動兩岸同胞心靈契合。為中國夢而奮鬥，是我們的使命；為民族振興而接棒，更是我們兩岸青年的責任。期許兩岸青年共同努力，能為中華民族重返世界之巔的必然趨勢盡心盡力。兩岸青年將共同為中國夢貢獻力量，為民族偉大復興共同奮鬥。

