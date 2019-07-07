中評關注：兩岸同胞共議攜手創美好未來

中國評論通訊社社長郭偉峰（中評社 海涵攝） 中評社杭州7月7日電（記者 海涵）7月6日，第二屆“海峽兩岸青年發展論壇”在浙江省杭州市人民大會堂舉行。在上午的大會主論壇環節，故宮博物院原院長單霽翔，新黨副主席李勝峰，對外經貿大學國際關係學院講師、法學博士莊吟茜，台灣世新大學副校長游梓翔分別作主旨演講。中國評論通訊社社長郭偉峰為該環節主持人。



據悉，該論壇由海峽兩岸交流中心、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會、台灣中華青雁和平教育基金會共同主辦。論壇主題為“攜手共創美好的未來”，寄寓兩岸青年協力奮進，共享時代發展機遇，共擔民族復興大義。



故宮博物院原院長單霽翔在發言中講述了兩岸同宗、文化同源、青年同頻的故事。他回顧了故宮的滄桑歷史以及故宮文物南遷的詳細路線。“文物在，故宮人在。”當年護送故宮文物南遷的故宮人躲過了人為與自然的災害，將文物完好保存了下來，一件未少。這是故宮人在戰火中保護文物的壯烈史詩。今天，有兩個故宮，一個是北京的故宮，一個是台北的故宮博物院。兩岸故宮、兩岸故宮人、兩岸故宮文物血脈相通。經過各自發展，到2009年，兩岸故宮博物院院長握手，開始了雙方的文化交流。持續的展覽加深了兩岸故宮對文物的深刻認識，也加強了雙方在各方面的合作。兩岸故宮人在2010年舉辦了“兩岸故宮人重走故宮文物南遷路”，回憶了曾經那段歷史，使大家更加堅定保護文物的決心和信心。新的兩岸故宮博物院院長到任之後，進一步加強了聯繫。



李勝峰在發言時先是回顧了兩岸七十年風風雨雨，他表示，戰爭無情，和平無價。“不要和平，要什麼？”和平得之不易，要用心維護。李勝峰還談到了和與戰的辯證，並詳細講述了“知易行難VS知難行易”、“中國人VS台灣人”、“對立分裂VS契合統一”三對辯證關係。他認為，在處理兩岸關係時，應當實事求是，解放思想，推倒無知的高墻，兩岸就有無限的可能；實事求是，面對現實，正確選擇，換個角度思考，兩岸就能海闊天空、鯤鵬遨游。此外，他還表示，面對當前的兩岸關係，應當走出恐懼、找到定位、共享成就。在結語時，李勝峰說，“蒼茫大地，誰主沉浮；經理中國，舍我其誰。”

