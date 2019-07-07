第二屆“海峽兩岸青年發展論壇”召開

開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社杭州7月7日電（記者 海涵）7月6日，由海峽兩岸交流中心、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會、中華青雁和平教育基金會共同主辦的第二屆“海峽兩岸青年發展論壇”在浙江杭州西子湖畔來開帷幕。來自海峽兩岸的800餘位嘉賓和各界青年代表、媒體記者受邀參加。浙江省委書記車俊，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一出席開幕式並致辭。



本屆論壇主題為“攜手共創美好未來”，寄寓兩岸青年協力奮進，共享時代發展機遇，共擔民族復興大義。



車俊在開幕式致辭中鄭重宣布了五條具體措施以貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，分別是：一、深入開展中央惠台“31條措施”及浙江省“76條實施意見”落實年活動，確保各項惠及台胞政策措施落地生根、開花結果。同時，也將根據形勢的發展，進一步加強政策研究儲備，適時推出新的惠台政策。二、向台灣青年提供3000個實習就業崗位，其中浙江省民營企業、國有企業、金融機構和事業單位提供1800個崗位，台資企業提供1200個崗位。三、每年提供不少於1000個台灣青年免費電商培訓名額，助力台灣青年融入數字經濟發展。四、推動包括浙江大學、中國美術學院在內等知名院校在內的浙江29所高校開放招收台灣學生，為台灣學生來浙就讀創造更好的條件。五、鼓勵支持台灣青年來浙創業發展，支持台灣青年創客參與在浙江省舉辦的中華設計獎、中國優秀工業設計獎、中國設計智造大獎等重要設計大賽，分享浙江創新發展機會。



洪秀柱在開幕式上表示，檢討過往，兩岸關係受挫的一個根源就是，從兩岸打開交流大門之後，看似熱絡繁榮的各種交流活動，實際上欠缺青年的參與，更封閉了人們之間情感的溝通和善意的痕跡，以至於兩岸雖然是同文同流血脈相連，但人們之間仍存留著疑慮和隔閡。因此我們殫精竭慮地促進雙方尤其是協助兩岸青年進行更廣泛、更深度的溝通理解和對話合作，也就是習近平總書記所說的“應該要加強和進行彼此的心靈的契合”，這才是改進兩岸關係的重中之重。本屆論壇的主題是“攜手共創美好未來”，包括創業跟創新兩個層面。創業及創新是當前兩岸年輕世代的奮鬥方向和共同願望，也是未來兩岸政治和經濟融合發展的推動器。年輕人有追求理想的熱情浪漫，但是我們也知道更多的年輕人是背負著現實的包袱，他們腳踏實地，努力生存，他們所憧憬的更是有發展的機會的未來。

