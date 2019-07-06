“兩棲幹部”　違規兼職取酬被處分

中評社北京7月6日電／“我當時有種僥幸心理，認為用別人名字領錢，就能瞞天過海，最終卻‘竹籃打水一場空’，真是悔不當初……”不久前，在重慶市墊江縣運管所警示教育會上，該所幹部周某對自己兼職取酬的違紀行為作出了深刻檢討。



“公職人員兼職取酬是要受處分的，以前總是在這個問題上認識不足，以為自己付出了勞動就應該獲得合理的報酬。今後一定要嚴格要求自己，不該拿的一分也不能拿！”與會人員紛紛表示要引以為鑒、對照自省。



2002年，墊江縣運管所幹部周某（非公職人員）被委派至該縣汽車綜合性能檢測站兼職任站長並負責經營管理工作。2011年底，運管所被確定為參公事業單位，周某也於2012年成為參公人員。2012年9月至2016年8月期間，身為公職人員的周某在檢測站違規領取薪酬33.8萬餘元。2019年4月，周某受到黨內警告處分。



一封舉報信 牽出“兩棲幹部”



2018年10月，有人舉報墊江縣運管所幹部周某虛造花名册、以他人名義在縣汽車綜合性能檢測站違規兼職取酬。



“指名道姓，問題線索具體，具有可查性，要及時查清事實。”該縣紀委監委立即選派精幹力量，與派駐縣城鄉建委紀檢監察組成立調查組一同展開調查。



“我在縣檢測站任站長，是有相關任職文件的，不是違規兼職。”面對調查組詢問，周某試圖以偏概全掩飾相關違紀問題。



“在兼職期間，你的工資及福利待遇是如何發放的？”調查組人員抓住問題症結，緊盯不放。而周某卻閃爍其詞，遲遲沒有作正面答覆。



“以他人名義領取薪酬必然會留下證據，要從花名册上尋找突破點。”調查組工作人員隨即前往檢測站，調取該站2012年以來的職工花名册、簽到卡、人事檔案、財務票據等資料一一進行比對，隨後，“劉某”“黃某某”等幾個名字進入調查組的視線。“這幾個人，工資發放表上有記錄，但是從未在簽到卡上出現，肯定有貓膩。”調查組人員分析道。



“這幾個人我不認識，是領導安排單獨制表發放他們的工資和獎金。”為了取得確鑿證據，調查組與該檢測站有關人員進行了談話，事情的真相逐漸浮出水面。



“劉某、黃某某等人到底是不是檢測站的職工？為何沒有相關聘用合同等材料？”在調查組的再三追問下，周某只好全盤托出自己的違紀事實。



花名册造假 心存僥幸觸“紅線”



