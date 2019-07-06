北京嚴查甘茶度飲品店　已立案4起

中評社北京7月6日電／北京市市場監督管理局根據群眾舉報，5日對全市甘茶度飲品店開展監督檢查。目前已對甘茶度旗下4家門店予以立案調查。



據北京市市場監督管理局相關負責人介紹，豐台區市場監管局5日根據舉報，對甘茶度（大紅門銀泰百貨店）進行現場檢查。執法人員檢查發現，該飲品店沒有自制飲品操作規程，食品安全信息公示欄中人員健康證明未及時更新，操作間水果（檸檬、橙子、蘋果）未隔墻離地存放，食品原材料進貨台賬記錄不完整，未能提供榨汁機等的消毒記錄。



針對現場檢查情況，執法人員已責令該飲品店停業整頓，並從美團、餓了麼等外賣平台下線。豐台區市場監管局對該飲品店立案調查。



隨後，北京市市場監管局組織執法力量對全市甘茶度門店開展監督檢查。截至目前，執法人員已對甘茶度旗下在北京實際經營的33家加盟店全部進行了現場檢查，並對甘茶度（大紅門銀泰百貨店）、甘茶度（華聯購物中心店）、甘茶度（天虹商場新奧店）、甘茶度（飄亮陽光廣場店）4家門店予以立案調查，責令這4家門店立即停止線上線下經營活動。



據介紹，這幾家店存在未獲得許可從事飲品制售，有腐敗變質的食品原料（橙子），現場無法出示相關供應商資質、進貨票據、台賬、進貨查驗記錄等，用於飲品製作的巧克力醬、稀奶油過保質期等問題。



下一步北京市市場監管局將針對夏季高溫的特點，對全市經營項目為“自制飲品”的餐飲服務單位，加大監督檢查頻次和力度，同時開展抽樣檢測，全面排查食品安全隱患，防控食品安全風險。對檢查中發現的違法違規行為，依法從嚴查處。



來源：新華網

