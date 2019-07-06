香港文教界譴責暴力呼籲理性

中評社北京7月6日電／一批激進分子日前暴力衝擊香港特區立法會並肆意破壞大樓設施，其中不少是年輕人。對此，香港多所大學、諸多教育及文藝界人士連日來紛紛予以譴責，呼籲理性對話，尊重法治精神，冀盼香港青年放大格局、充實自我，在民族復興的進程中施展才華、成就事業。



香港高教界接連發聲譴責暴力，呼籲理性對話。香港大學校長張翔發表聲明表示，對立法會大樓發生的暴力事件深感痛心，破壞性的行動應予以譴責。他呼籲各方理性而務實地努力解決紛爭，莫再訴諸對抗，期望不同意見人士文明理性共處。



香港科技大學校長史維表示，立法會大樓的衝擊事件令人擔憂及痛心，暴力行徑應該受到譴責。目前首要做的是迅速採取適當措施紓緩緊張形勢。關心香港前途的人必須努力促進對話，而各界都需要採取開放及接觸的態度。



香港理工大學校長滕錦光表示，任何情況下暴力都不是解決問題的方法。希望各方本著共同的目標，令香港繼續成為一個多元自由、寬容和平的社會，盼各方以冷靜、理性及和平的方式建立有建設性的對話，以化解當前矛盾。



香港嶺南大學校長鄭國漢表示，對發生一連串衝突及衝擊立法會大樓的暴力事件感到非常憂心。通過和平、理性和文明的方式表達意見，是香港必須堅守的方向，不能容忍任何暴力行為。相信絕大部分市民都樂見一個和諧而穩定的社會。



教育界人士呼籲引導青年形成正確、理性的價值觀。香港將軍澳香島中學校長鄧飛向記者表示，部分青少年過早對政治議題產生興趣，卻因為沒有足夠人生閱歷和知識基礎，難以作出恰如其分的價值判斷。暴力衝擊行為反映出虛擬世界對學生成長的影響超出人們想象，社會各界應在網絡教育上多加討論，幫助學生形成正確的價值觀。



香港國史教育中心校長何漢權向記者表示，一些年輕人參與了近期出現的暴力事件，反映出香港教育的一些問題：一方面部分媒體對社會事件的報道偏頗、不平衡，另一方面部分教師在教學中摻入個人立場和單向思維，影響了年輕學生的價值判斷。他呼籲媒體、教師等專業群體要堅守客觀平衡、包容多元價值，希望社會各界互相聆聽和尊重，同心合力讓社會恢復和平理性。



近來，不少香港文藝界人士也發聲譴責暴力行徑，期盼重塑香港社會安穩秩序。知名藝人汪明荃接受媒體訪問時表示，反對衝擊立法會的暴力行為，特區政府已表示願意與不同訴求者溝通，大家應心平氣和地坐下來慢慢傾談。



知名導演徐小明接受媒體訪問時說：“在香港土生土長的我從未想到會發生這樣的事情。發表意見、表示訴求是沒問題的，但暴力衝擊並癱瘓立法會運作，影響市民生活和工作，最後受害的也是無辜市民。”他希望那些煽動衝擊的人及時收手，年輕人要冷靜，認清暴力是解決不了問題的。



香港文化學者鄭培凱向記者表示，暴力衝擊立法會並進行破壞的行為，與香港一直引以為傲的法治與文明十分抵觸。他認為，理性分析和邏輯思維能力是年輕人成長過程中必須要進行的思維訓練。年輕人要加強對中國歷史文化、世界歷史發展和現狀的認識。



鄭培凱建議，年輕人要將格局放大，不斷充實自己，把握粵港澳大灣區建設的歷史契機，將來大有可為。



香港各界文化促進會執行會長馬浩文對記者表示，絕大多數港人都是和平理性的，絕不容許一小部分暴徒肆意破壞香港的核心價值。香港社會要引導年輕人建立正確的價值觀，要給予年輕人更多的平台和幫助，使其得到更好的學業、職業規劃和實踐，促進他們理性成熟。



他鼓勵香港年輕一代發揮自身浸潤中西文化的獨特優勢，在各自專業領域一展所長，特別是要抓住粵港澳大灣區建設的難得機遇，要像老一輩香港企業家一樣在民族復興的進程中成就自己的事業傳奇。



來源：新華網