中日企業在港簽訂海外先進產業投資合作協議

中評社北京7月6日電／中信集團下屬跨境投資平台信金控股5日與伊藤忠商事株式會社在香港簽訂海外產業基金戰略合作協議，通過整合雙方優勢資源，加強包括高端製造、信息技術在內的海外優質產業項目投資。



據介紹，雙方將以信金海外產業基金為平台，依托中信集團及伊藤忠商事株式會社在全球的產業布局和資源網絡，在項目渠道、資本運作和投後增值等環節開展緊密合作。



信金海外產業基金總規模20億美元，計劃分三期進行，首期規模5億美元。該基金將重點聚焦以日本、歐美等發達市場為主的優勢行業，投資具有獨特技術、品牌優勢或盈利穩健的企業，涵蓋高端製造、消費升級、信息技術、商業服務、醫療健康等多個領域。



伊藤忠商事株式會社執行董事兼信息金融公司總裁新宮達史表示，伊藤忠商事高度重視此次合作，希望能夠憑借在歐美深耕多年的資源渠道，挖掘投資更多優質項目，實現投資人和被投資企業的互利共贏。



信金控股執行董事胡斌表示，此次合作將採取市場化運作方式，促進經濟、技術的多層次融合。



中信集團於2015年引入伊藤忠商事株式會社作為戰略投資者，之後雙方在醫療健康、資源能源等多領域展開合作。此前，信金控股曾與伊藤忠商事簽約成立IDC產業基金。



當天，信金控股還與凱思博投資管理有限公司簽署基金認購協議，與啟迪三螺旋有限公司簽署戰略合作協議。



來源：新華網