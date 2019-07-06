國旗國歌國徽誕生珍貴檔案展在澳門舉行

中評社北京7月6日電／由中國政協文史館、澳門穗協聯誼會聯合舉辦的“中華人民共和國國旗國歌國徽誕生珍貴檔案展”5日在澳門回歸賀禮陳列館開幕。全國政協副主席何厚鏵、澳門中聯辦副主任張榮順、澳門特區政府行政法務司司長陳海帆等出席開幕式。



本次展覽以珍貴的檔案和資料，真實、生動、細致地回顧了國旗、國歌、國徽的誕生歷程，展現了新中國創建之初各黨派社團、社會各界人士迸發的愛國激情和團結、民主的深厚氛圍。



澳門穗協聯誼會會長廖僖芸在致辭時表示，中華人民共和國國旗、國歌、國徽，是我們國家的象徵和標誌，從誕生之日起，就以其彰顯國家、民族精神與尊嚴而深深鐫刻在每一位中華兒女的靈魂深處。對於國旗、國歌、國徽，每個中國人都並不陌生，但其產生的過程及幕後的故事就可能鮮為人知了，舉辦這個展覽對澳門來說就更有其現實意義。



澳門特區按照國歌法和特區基本法的規定，在現有的法律制度下，及時完善了本地立法，制訂了《國旗、國徽及國歌的使用及保護》法案，並於今年1月25日生效，後又制訂了《關於使用國旗、國徽、區旗、區徽及奏唱國歌的具體規定》的行政法規，於今年6月1日生效。



廖僖芸說，希望通過舉辦展覽，配合特區政府宣傳國歌法、國旗法，讓廣大澳門市民自覺擁護和履行國歌法、國旗法，並進一步了解國旗、國歌、國徽的由來，從而更加熱愛和珍惜；也希望廣大青少年學生通過觀展進一步加深對祖國的了解，培養他們愛國愛澳情操，增加對國家的向心力。



來源：新華網



