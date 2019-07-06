賀一誠放棄澳門立法會議員資格並卸任主席

中評社北京7月6日電／澳門特區立法會主席賀一誠5日發表聲明，為了參選澳門特區第五任行政長官，因而放棄特區立法會議員資格，也同時卸任立法會主席職務。



賀一誠在當天下午舉行的澳門特區立法會全體會議前發表了這一聲明。他表示，已於6月20日向立法會執行委員會提交了放棄澳門特區第六屆立法會議員資格的申請。



根據澳門特區《行政長官選舉法》，立法會議員如參加行政長官選舉，自被確定接納為候選人之日至行政長官選舉結果公布之日，中止其議員職務；如當選並獲任命為行政長官，則自就任之日起視為喪失議員資格。



根據澳門特區《立法會議員章程》規定，議員資格的放棄須經過立法會執行委員會在立法會全體會議宣布後才能生效。賀一誠在發表聲明後隨即以現正履行的執行委員會主席身份，宣布自己放棄議員資格生效。



賀一誠的聲明說，立法會議員資格的放棄即導致其立法會主席職位的放棄。因此，作出以上宣布後，他同時卸任立法會主席職務。



賀一誠在聲明中感謝立法會議員對他的信任和支持，感謝澳門市民對立法會工作提出的意見和建議，感謝澳門特區政府對立法會工作的支持和合作，感謝立法會工作人員的辛勤勞動和協助。



賀一誠於2013年10月當選澳門特區立法會主席，2017年10月連任。他是第九至十三屆全國人大代表、全國人大常委會委員。今年6月18日，賀一誠正式宣布決定參選澳門特區第五任行政長官。



澳門特區第五任行政長官選舉將於今年8月25日舉行。



來源：新華網

