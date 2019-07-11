社評：對接長三角、大灣區是台灣應有的格局

柯文哲俯瞰洋山深水港。（中評社資料照） 中評社香港7月11日電（評論員 束沐）2019上海－台北城市論壇日前圓滿落幕。論壇期間，台北市長柯文哲首次跨出上海赴江蘇昆山考察，並且就未來“北台灣”與“長三角”的交流合作前景與上海方面交換意見，可以視為本屆論壇的一大亮點，也引發台灣輿論的高度關注。



事實上，自從上半年高雄市長韓國瑜、親民黨主席宋楚瑜先後訪問粵港澳大灣區以來，兩岸輿論、智庫與有識之士紛紛提議，台灣地方縣市應該正視大陸打造世界級城市群的宏偉藍圖，積極對接大陸內部區域一體化進程。與此同時，台灣主流媒體在上半年首次組團赴粵港澳大灣區集體採訪。而藉由此次雙城論壇，台北市表達出希望加強北台灣與長三角合作的願望，柯文哲也表示，待大陸方面“長三角辦公室”建立之後，台北市希望再派團來交流學習。



我們認為，柯文哲的建議頗具前瞻性和建設性，值得兩岸各界有識之士深入思考。台灣北接長三角、南抵大灣區，又與福建自貿區僅一水之隔。今後，北台灣與長三角、南台灣與粵港澳，中台灣與海西經濟區之間，若能夠建立交流合作機制，這種以市政交流為切入、以區域合作為目標、以兩岸融合為遠景的新型兩岸交流合作模式，有望為兩岸關係發展帶來新的動力。



首先，島內大部分島內縣市首長對兩岸關係和兩岸城市交流性質具有正確認知，這為未來兩岸都市圈、城市群之間的交流合作奠定了堅實的政治基礎。去年九合一選舉以來，島內新任縣市長掀起一波“登陸潮”，兩岸城市交流不斷結出新的碩果，歸根到底是因為，近些年阻礙兩岸城市交流合作的不少政治障礙被基本掃清。眾所周知，兩岸“市對市（縣）”的交流機制已經行之有年，若在過去市縣對口交流的基礎上，推動兩岸都市圈、城市群之間的交流對接，可望為兩岸交流開闢出一個嶄新的層次。

