中評現場：柯粉韓粉一家親　火氣上來吃碗冰

台中韓粉跟高雄韓粉問路，沒想到竟結伴跑去鹽埕區老字號米糕城吃飯。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月6日電（記者 高易伸）無黨籍台北市長柯文哲6日在高雄行腳，卻碰上中國國民黨高雄市長韓國瑜號召韓粉來高雄“觀光日”。柯文哲下午赴旗津天后宮參拜、搭渡輪至鼓山品嚐海之冰等，都被韓粉們包圍。



柯文哲在高雄也有不小人氣，不少年輕人排隊搶跟柯合影，但也碰上來自台北的韓粉嗆聲說，柯在台北4年都沒做什麼事情，怎麼跑來高雄“割稻尾”。雙方人馬在海之冰“吹口哨互嗆”，場面有點升溫，最後雙方理性支持者說，天氣太熱，來吃碗冰消消火。最後還有韓粉跟柯粉互相打氣加油，互道祝福，劇情急轉彎。



韓粉今日成群結隊在高雄各景點現身，還有韓粉互相打招呼，互相請客等情形，韓粉相互力挺，頗有人情溫度。一對從台中下來的韓粉本想跟高雄韓粉問路，沒想到五個人竟結伴跑去鹽埕區老字號米糕城吃飯，他們力挺韓國瑜，感受到韓國瑜在高雄市的付出與努力，因此用行動力挺。高雄的韓粉也順勢介紹在地美食，讓台中韓粉嚐鮮，頗有意思。



今日是高雄韓國瑜觀光日，來自全台的韓粉精心打扮來到高雄觀光旅遊消費，一名來自台北的大姐打扮別出心裁，她向中評社表示，自己的韓家軍服飾是自己拼貼裁縫的。她身上穿的可是買不到的，胸前不僅有“台灣安全、人民有錢”字樣，脖子上還掛著“庶民“總統”的圍巾，相當醒目。