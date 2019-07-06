香港企業家將中醫藥向“一帶一路”沿線延伸

中評社北京7月6日電／在第25屆中國蘭州投資貿易洽談會舉辦之際，第一次到甘肅考察的香港客商陳宇齡收獲滿滿，他決定在甘肅投資建設一塊中藥材種子種苗基地，這是他在“一帶一路”沿線省份的新布局。



“沒有好藥就沒有好產品。甘肅的當歸、黃芪、甘草品質優良，我們在當地長期有中藥材供應商。”香港培力控股有限公司主席陳宇齡說，期待在甘肅建立種子種苗基地後，將香港的技術和資源引進過來，讓雙方形成共贏的局面。



陳宇齡說，自己企業的主營業務是生產中藥配方顆粒，為了實現全產業鏈發展，企業此前就已經在貴州設立了中藥材種植基地。他這次又瞄准內地，是因為“一帶一路”沿線地區對於企業具有諸多吸引力。



“‘一帶一路’是我們產業化發展的重要路線，包括香港在內許多地方對中醫藥文化很感興趣。”陳宇齡說，他曾在自己投資的65家中醫診所的統計數據中發現，顧客群體以年輕人居多，25歲至40歲的顧客占比75%，人們青睞中藥的綠色和天然，這無疑給未來中醫藥合作發展提供了新的機遇。



在不少投資方看來，甘肅與香港各具優勢，雙方在中藥材合作領域空間廣闊。甘肅省中藥材資源豐富，獨特的自然條件使藥材保持良好道地性。另一方面，在香港有不少高校將中醫藥列為教研內容，這裡科研力量優勢明顯，每年中醫藥方面的對外交流頻繁。



“目前甘肅中藥材原料附加值低，如果我們把藥材劃分不同等級規格，將藥材標準提升為國際水平，讓精品賣出好價錢，將來勢必會大大提高中藥材的競爭力。”陳宇齡說。



為促進甘肅與香港緊密合作，今年6月甘肅省政府在香港成立了金隴（香港）投資有限公司，旨在將香港資本、人才、技術與甘肅省本土資源相結合，吸引香港企業家通過股權、貿易融資等方式投資甘肅實際產業，推動甘肅特色產業貿易走向國際市場，最終借助香港的國際資本帶動本土農產業發展。



“香港實業家目前在甘肅的投資層次越來越豐富，投資項目越來越多，他們在甘肅發現文化旅遊和醫藥產業領域具有許多合作前景。”金隴（香港）投資有限公司董事長張忠說，香港在中藥材研發、品牌推廣、市場銷售獨具優勢，是甘肅省中藥材未來走向世界的重要窗口。



來源：新華網