重慶警方摧毀特大涉黑跨國販毒集團

中評社北京7月6日電／5日，重慶市公安部門對外宣布，在公安部統一指揮和其他省市公安機關支持配合下，重慶渝中區警方經過15個月縝密偵查，摧毀了一個特大涉黑跨國販毒集團，鏟除了這個盤踞在緬甸緬北地區，網上招募人體藏毒運毒人員，販毒活動以重慶、四川、雲南為主，波及全國25個省份的特大販毒網絡。打掉該販毒集團境外人體藏毒吞毒窩點3個、境內排毒窩點5個，偵破運輸毒品案件200餘起，繳獲毒品 70餘公斤，抓獲犯罪嫌疑人254人。該案是重慶禁毒史上抓獲人數最多、打擊鏈條最完整的一起跨國販毒案件。



據了解，2017年10月，重慶渝中區公安分局禁毒支隊聯合重慶鐵路公安處禁毒支隊偵破張某平運輸毒品案。在該案偵辦中，重慶市內另外一名涉嫌販賣毒品嫌疑人王某軍進入民警視線。經前期排查，民警敏銳地察覺到，王某軍租住地是一個人體藏毒後的排毒窩點。偵查中，民警還發現另一名嫌疑人張某超負責的備用排毒窩點。民警研判，在王某軍、張某超背後應該有一條龐大的人體運毒鏈條。



經縝密偵查，這一特大涉黑跨國販毒集團浮出水面。查實32歲的四川籍男子馬某史是該販毒集團組織領導者。偵查發現，2016年10月，馬某史在緬甸緬北地區租房後夥同馬某格招募了馬某石、邱某波、周某等團夥成員30餘人，後又陸續招攬多人，通過互聯網招募運毒人員以體內藏毒等方式向國內運毒。該販毒集團以賭場看護、運送貨物、小額放貸等虛假名義從全國30個省市招募人體運毒者，內部稱為“馬仔”，初步統計其網上招募的馬仔數量達1000餘名。



這些從全國招募來的“馬仔”一旦到達該販毒集團在昆明的窩點，身上手機、銀行卡、身份證等物品便被收走，失去人身自由，之後被轉移至緬甸緬北地區，帶至吞毒窩點，吞咽毒品。該販毒集團對不願意吞毒者輕則辱罵毆打、重則殘忍殺害，具有明顯黑社會性質組織的特征。目前，已查明該販毒集團涉嫌數十起將人體藏毒運毒者綁架、強姦、敲詐勒索、殺害等案件。



在掌握充分證據後，自2018年6月至2019年1月，在公安部統一指揮下，專案組民警通過國際執法程序，通過多次行動，在國內的重慶、四川、雲南等地以及緬甸緬北地區，徹底打掉了這一跨國販毒集團。共偵破運輸毒品案件200餘起，繳獲毒品 70餘公斤，抓獲犯罪嫌疑人254人。以馬某史為首，藏匿境外的販毒集團84名骨幹成員，已於今年1月3日被警方押解回國。等待他們的將是法律的嚴懲。



來源：新華網